Статья опубликована в № 4479 от 26.12.2017 под заголовком: РВК создает венчурный фонд
Проекты НТИ получат не только гранты, но и венчурные деньги
РВК создает фонд на 3 млрд рублей
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РВК создает венчурный фонд
Максим Стулов / Ведомости
Российская венчурная компания (РВК) создает новый венчурный фонд с капиталом 3 млрд руб. для финансирования проектов Национальной технологической инициативы (НТИ), сообщает РВК.
Раньше проекты НТИ обеспечивались грантами. Например, деньги давал Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (известен как фонд Бортника), а в 2016 г. появился специальный Фонд поддержки проектов НТИ, также распределявший гранты. Новый фонд станет альтернативным способом поддержки и будет работать по венчурной схеме – вкладываться в стартапы с целью получения прибыли.
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