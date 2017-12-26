Проекты НТИ получат не только гранты, но и венчурные деньги

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













РВК создает венчурный фонд Максим Стулов / Ведомости

Российская венчурная компания (РВК) создает новый венчурный фонд с капиталом 3 млрд руб. для финансирования проектов Национальной технологической инициативы (НТИ), сообщает РВК.

Раньше проекты НТИ обеспечивались грантами. Например, деньги давал Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (известен как фонд Бортника), а в 2016 г. появился специальный Фонд поддержки проектов НТИ, также распределявший гранты. Новый фонд станет альтернативным способом поддержки и будет работать по венчурной схеме – вкладываться в стартапы с целью получения прибыли.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте Подарки для годовых подписчиков {{gift}}