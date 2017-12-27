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Павел Кантышев
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«Мегафон» может полностью обновить совет директоров

Пять кандидатов будут представлять структуры USM

«Мегафон» может полностью обновить совет директоров. 19 января акционеры проголосуют за его новый состав, в который может не войти ни один из нынешних членов совета директоров, следует из сообщения оператора.

Сейчас структура акционерного капитала «Мегафона» такова: 53,32% принадлежит USM Group, 18,79% - Газпромбанку (осенью он купил долю у скандинавского холдинга Telia за 60,4 млрд руб.), MICL (кипрская «дочка» самого «Мегафона») владеет 3,92% оператора, и еще 20,97% находятся в свободном обращении.

В нынешнем совете директоров интересы USM представляют глава USM Management Владимир Стрешинский, председатель совета директоров USM Holdings Ардаван Мошири и член совета директоров USM Holding Николай Крылов. От Telia в совете участвуют руководитель TeliaSonera по региону Европа Роберт Вильгельм Андерсон, руководитель региона Евразия TeliaCompany Пер Эмиль Нильсон, старший вице-президент TeliaCompany Хенриетте Оланд Вендт.

Было и три независимых директора: управляющий партнер Almaz Сapital Александр Галицкий, председатель совета директоров и партнер в Cevian Capital LLP и Autonomous Research LLP Лорд Пол Майнерс и председатель совета директоров Hogia Ян Рудберг.

Сейчас же структура совета директоров может кардинально измениться. Среди кандидатов - два представителя Газпромбанка. Это гендиректор «Газпромбанк - управление активами» Алексей Антонюк и начальник департамента проектного финансирования Газпромбанка Александр Ушков.

Предполагается также два независимых директора: председатель совета директоров 3 step IT Group Яркко Вейалайнен и гендиректор Nortal Oy Харри Копонен.

USM и сам «Мегафон» в структуре совета директоров, согласно списку кандидатов, будут представлять пятеро. Это руководитель дирекции телеком-активов USM Management Максим Антипкин, замдиректора USM Management по экономике и финансам Евгений Быстрых, директор по управлению инфраструктурными проектами USM Management Александр Есиков, руководитель инвестиционно-аналитической дирекции USM Management Павел Каплун и сотрудница самого «Мегафона» Наталья Чумаченко, сейчас занимающая пост управляющего директора по стратегии оператора.

Ужесточение конкуренции и необходимость технологической трансформации оператора требуют большего вовлечения контролирующего акционера в работу компании, говорится в сообщении оператора. Представитель «Мегафона» адресовал вопрос о причине изменения структуры совета директоров и уменьшении числа независимых директоров оператора акционерам. «Ведомости» ожидают комментарий представителя USM.

Двух независимых директоров достаточно для организации нормальной работы совета в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления, говорит представитель USM Елена Мартынова. По ее словам, наличие трех независимых директоров соответствовало акционерной структуре, в которой Telia владела 25,17% акций компании. С уходом блокирующего акционера USM приводит представительство в совете в соответствие с актуальной акционерной структурой, объясняет она.

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