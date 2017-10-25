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Кирилл Седов
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«Мегафону» нашли исполнительного директора

Этот пост может занять финансовый директор компании Геворк Вермишян

Финансовый директор «Мегафона» Геворк Вермишян может взять на себя руководство операционным управлением компании в ранге исполнительного директора. Об этом рассказали три собеседника «Ведомостей», которые знают о готовящемся назначении от менеджеров оператора. Представители «Мегафона» отказались от комментариев. Также поступил Вермишян.

Назначение нового исполнительного директора может означать перераспределение полномочий в топ-менеджменте компании, в том числе сокращение сфер, курируемых гендиректором оператора, считают собеседники «Ведомостей».

Ранее о высокой вероятности того, что Сергей Солдатенков покинет должность руководителя «Мегафона», рассказали «Ведомостям» два человека, знакомых с руководством USM Group, основного акционера оператора. По словам одного из них, окончательное решение не принято, но активно обсуждалось на внутренних встречах. О возможном уходе Солдатенкова знал также человек, знакомый с акционерами оператора. По их словам, Солдатенков и не планировал приходить в компанию надолго. Тогда собеседники «Ведомостей» называли Геворка Вермишяна среди кандидатов на пост руководителя «Мегафона».

Сергей Солдатенков может сосредоточиться на стратегических вопросах развития компании, в то время как текущие операционные вопросы перейдут новому исполнительному директору, полагают собеседники «Ведомостей» на основе информации, полученной от менеджмента оператора.

В начале сентября представители «Мегафона» опровергли информацию о том, что Солдатенков может покинуть компанию.

Должность исполнительного директора была введена в «Мегафоне» в 2015 г., но год назад, в октябре 2016 г., ее покинул Евгений Чермашенцев, и с тех пор кресло пустовало. Чермашенцев отвечал за операционное управление бизнесом, включая бизнес-сегменты, инфраструктуру, филиалы и дочерние компании. Вместо этого в подчинении гендиректора были созданы два блока - коммерческий и операционный. Коммерческий блок объединил функции развития бизнеса на массовом и корпоративном рынках, а в операционный блок вошли направления инфраструктуры, закупок и логистики, правовая функция и GR.

Геворк Вермишян руководит корпоративными финансами «Мегафона» с 2011 г. До этого топ-менеджер занимал должность директора по корпоративным финансам в АФК «Система».

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