Продажа «Акадо» вновь отложена

«Акадо» – третий по количеству абонентов провайдер проводного интернета в Москве Евгений Разумный / Ведомости

«Ростелеком» больше не ведет переговоры о покупке «Акадо» с «Реновой» Виктора Вексельберга, цитирует «Интерфакс» президента компании Михаила Осеевского. Актив интересен «Ростелекому», но, по словам Осеевского, стороны не смогли договориться о цене актива.

То, что «Ростелеком» отказался от сделки из-за того, что ее стороны не сошлись в цене, «Ведомостям» подтвердил представитель оператора. Он не стал комментировать детали переговоров, в том числе обсуждавшуюся цену.

«Акадо» – третий по количеству абонентов провайдер проводного интернета в Моске после «Ростелекома» и МГТС. По предварительным данным «ТМТ консалтинга», на конец 2017 г. оператор обслуживал 663 000 пользователей. Также в столице у «Акадо» чуть менее 1 млн подписчиков платного ТВ (2-е место после «Ростелекома»).

В сентябре прошлого года источники, близкие к «Ренове» и «Ростелекому», рассказали «Ведомостям», что государственный оператор проводит предпродажный аудит «Акадо». Возможную сумму сделки они не назвали. Один из них отметил, что актив может быть оплачен квазиказначейскими акциями «Ростелекома». Рыночная стоимость этих акций, находящихся на балансе «дочки» «Ростелекома», «Мобител», на тот момент составляла чуть менее 29 млрд руб.

В ходе одного из раундов переговоров «Ренова» оценивала свой актив в 32 млрд руб. без учета долга, или в $519 млн, утверждал тогда источник, близкий к одной из сторон сделки.

Договориться о покупке «Акадо» «Ростелеком» пытался неоднократно. Впервые «Ростелеком» задумал купить «Акадо» в 2010 г. – компанию он тогда оценил в $1,2 млрд. Планам оператора помешал гендиректор материнского холдинга «Связьинвест» Евгений Юрченко – он счел цену завышенной и поспособствовал прекращению переговоров. Переговоры неоднократно возобновлялись, но договориться так и не удалось, рассказывали «Ведомостям» источники, близкие к их сторонам.

В 2016 г. консолидированная выручка головной компании «Акадо» – «Комкора» – составила 11,4 млрд руб., а ее общий долг – 15,8 млрд руб., следует из отчета «Комкора».

«Ростелеком» – не единственный оператор, претендовавший на «Акадо». Об интересе к активу в разное время говорили и представители «дочки» РЖД – «Транстелекома» – и МТС. Дальше всех зашел «Эр-телеком холдинг». В июле 2013 г. ФАС выдала ему разрешение на покупку «Акадо». Но осенью 2013 г. переговоры застопорились и «Ренова» отказалась от продажи «Акадо», цитировал Вексельберга «Интерфакс» в мае 2014 г. Без учета долга (около $370 млн) «Акадо» в 2013 г. оценивалась в $650–700 млн, говорили «Ведомостям» знакомые акционеров «Акадо».

Представители «Реновы» пока не ответили на вопросы «Ведомостей».