«Акадо» Вексельберга получила крупнейший московский контракт на интернет
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Трехлетние контракты на подключение к интернету подведомственных московской мэрии учреждений и организаций выиграли «Комкор» (входит в группу «Акадо» Виктора Вексельберга), «Мегафон», подконтрольный АФК «Система», «Ситроникс» и «Ростелеком». Это следует из конкурсной документации на сайте госзакупок.
Московские власти заплатят операторам 4,6 млрд, 1,6 млрд, 3,2 млрд и 2,2 млрд руб. Снижение цен на конкурсах составило 0,5-1,5%, следует из конкурсных документов. Приступить к оказанию услуг победители должны в декабре 2017 г., а закончатся их контракты в ноябре 2020 г.
11,4 млрд руб. — одна из самых крупных закупок московским правительством услуг связи и видеонаблюдения. В 2015 г. их сумма составила 3,2 млрд руб., в 2016 г. — 1,5 млрд руб. Рекордным был 2014 г., когда московские власти заключили с операторами контракты на 27,7 млрд руб.
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