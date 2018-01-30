Huawei откроет кошелек

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Сейчас систему поддерживают 20 мобильных устройств Huawei Emilio Morenatti / AP

У китайской компании Huawei есть собственная система платежей для мобильных устройств и Россия станет первой страной за пределами Китая, где заработает этот сервис, говорится в сообщении Huawei. Детали и сроки запуска представитель компании не раскрыл. Huawei Pay может появиться в России осенью 2018 г., знает собеседник, знакомый с менеджерами Huawei.

Huawei Pay запустилась в Китае в 2016 г. Для использования системы (в том числе и за пределами Китая) нужно привязать банковскую карту Union Pay (платежная система участвовала в разработке сервиса и будет помогать с международной экспансией) к телефону с установленным приложением Huawei Pay.

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