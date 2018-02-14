Минкульт отозвал требование о наказании «Пионера» за показ «Смерти Сталина»

Министр культуры назвал картину «Смерть Сталина» оскорбительной насмешкой над советским прошлым Андрей Гордеев / Ведомости

Министерство культуры отозвало протокол о нарушении кинотеатром «Пионер» Александра Мамута закона при показе британского сатирического фильма «Смерть Сталина». Об этом стало известно сегодня, 14 февраля, на заседании суда. На суде должен был решиться вопрос, будет ли наказан «Пионер» за показ фильма. Представители «Пионера», которые присутствовали на заседании, от комментариев отказались.

Накануне, 13 февраля, мировой суд постановил, что кинотеатр «Пионер» нарушил закон о кинематографии, показав 26 января французский фильм «Диван Сталина» без прокатного удостоверения. Кинотеатр оштрафован на 80 000 руб.

Наказать кинотеатр просило Министерство культуры. Именно оно выдает прокатные удостоверения, которые являются разрешением на показ фильмов в кинотеатрах на территории России.

Минкульт обратил внимание на показ «Дивана Сталина» из-за другого фильма о вожде. 23 января министр культуры Владимир Мединский заявил, что его министерство отзывает уже выданное прокатное удостоверение на британский сатирический фильм «Смерть Сталина». Министр назвал картину оскорбительной насмешкой над советским прошлым и, «самое противное, над жертвами сталинизма». В России «Смерть Сталина» должна была прокатывать компания «Вольга», премьера планировалась на 25 января. Несмотря на заявление Мединского, «Пионер» не прекратил продажу билетов на фильм, как это сделали другие кинотеатры, и 25-27 января показал фильм пять раз.