Минкульт отозвал требование о наказании «Пионера» за показ «Смерти Сталина»
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Министерство культуры отозвало протокол о нарушении кинотеатром «Пионер» Александра Мамута закона при показе британского сатирического фильма «Смерть Сталина». Об этом стало известно сегодня, 14 февраля, на заседании суда. На суде должен был решиться вопрос, будет ли наказан «Пионер» за показ фильма. Представители «Пионера», которые присутствовали на заседании, от комментариев отказались.
Накануне, 13 февраля, мировой суд постановил, что кинотеатр «Пионер» нарушил закон о кинематографии, показав 26 января французский фильм «Диван Сталина» без прокатного удостоверения. Кинотеатр оштрафован на 80 000 руб.
Наказать кинотеатр просило Министерство культуры. Именно оно выдает прокатные удостоверения, которые являются разрешением на показ фильмов в кинотеатрах на территории России.
Минкульт обратил внимание на показ «Дивана Сталина» из-за другого фильма о вожде. 23 января министр культуры Владимир Мединский заявил, что его министерство отзывает уже выданное прокатное удостоверение на британский сатирический фильм «Смерть Сталина». Министр назвал картину оскорбительной насмешкой над советским прошлым и, «самое противное, над жертвами сталинизма». В России «Смерть Сталина» должна была прокатывать компания «Вольга», премьера планировалась на 25 января. Несмотря на заявление Мединского, «Пионер» не прекратил продажу билетов на фильм, как это сделали другие кинотеатры, и 25-27 января показал фильм пять раз.
Французский фильм «Диван Сталина», в котором снялся гражданин России Жерар Депардье, «Пионер» показал лишь один раз, одновременно со «Смертью Сталина». Он демонстрировался на международном кинофестивале «Наконец-то в кино». По закону о кинематографии показ фильма на фестивале не требует прокатного удостоверения, указали представители «Пионера» на судебном заседании. Но сотрудники Минкульта, следует из письма ведомства, зачитанного судьей, настаивали, что это исключение действует, если, как указано в законе, фильм ввезен в Россию. «Пионер», объяснили они, не предоставил никаких доказательств, что провоз «Дивана Сталина» был оформлен российской таможней. Минкульт выходит за пределы своей компетенции и трактует положения Таможенного кодекса, возражал на это представитель кинотеатра.
Судья в истории с «Диваном Сталина» встал на сторону Минкульта, но не объяснил свою позицию, мотивировочная часть его решения будет опубликована позднее.
Если бы суд признал «Пионер» виновным и в показе «Смерти Сталина» без прокатного удостоверения, повторное нарушение грозило бы кинотеатру штрафом в 100 000-200 000 руб. или даже приостановлением деятельности на срок до 90 суток.