Мединский: Рейтинги фильмов на «Кинопоиске» легко модерируются

Судить о качестве фильмов по рейтингам на сайте «Кинопоиск» нельзя, считает министр культуры Владимир Мединский Андрей Гордеев / Ведомости

Судить о качестве фильмов по рейтингам на сайте «Кинопоиск» нельзя – они легко модерируются, заявил министр культуры Владимир Мединский на лекции во ВГИКе в четверг.

Как передает корреспондент «Ведомостей», один из студентов спросил, можно ли оценивать фильмы не по собранной кассе в кинотеатрах, а по зрительской оценке – к примеру, по оценкам пользователей «Кинопоиска». Это крупнейший киносайт рунета, он принадлежит «Яндексу», его пользователи выставляют оценки фильмам – от одного до десяти баллов. По мнению студента, оценки зрителей лучше отражают ценность фильмов, чем сборы в кинотеатрах.

Мединский ответил, что в целом согласен с тем, что сборы фильмов далеко не всегда правильно определяют художественную ценность картин. Тем не менее оценки «Кинопоиска» он объективными не считает: «Это смешно. Эти оценки модерируются вручную очень легко. На раз-два. И сотрудники «Яндекса» это прекрасно знают».

Министр добавил, что знает множество примеров, когда боты обрушивали оценки российских картин на «Кинопоиске».

Из-за популярности рейтинга «Кинопоиска» регулярно появляются желающие повлиять на него, говорит представитель «Яндекса»: «Но их всех ждет разочарование — все попытки влиять на рейтинг как в положительную, так и в отрицательную сторону пресекаются автоматически». Сложные алгоритмы, как и в любой подобной системе, постоянно мониторят оценки на подозрительную активность, не похожую на действия настоящих пользователей, и отсекают их, настаивает представитель компании.

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