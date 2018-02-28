Vodafone и Nokia построят на Луне сеть 4G



Луноходы Audi (на фото) будут передавать данные с Луны на Землю по сети мобильной связи Audi

Vodafone и Nokia хотят построить мобильную сеть 4G на Луне. Для этого они вместе с немецкой космической компанией PT Scientists планируют доставить в 2019 г. телекоммуникационное оборудование на поверхность Луны. Весить оно будет меньше упаковки сахара.

Сеть будет передавать в прямом эфире видео и другие данные в центр управления миссией в Берлине. Также она позволит ученым управлять двумя луноходами Audi, которые посетят место высадки американских астронавтов на Луну в 1972 г. Эта миссия на корабле «Аполлон-17» была последним пилотируемым полетом на спутник Земли.

По словам технического директора Nokia Маркуса Уэлдона, эта миссия будет иметь большое значение для изучения космоса, ведь в будущих миссиях оборудование должно работать в экстремальных условиях. «Будь это бурение метеорита или высадка на Луну или Марс, мы должны учиться передавать данные в космосе», - говорит он.

Вычислительная мощность смартфонов намного больше, чем у систем, которые изначально использовались для высадки на Луну, отмечает гендиректор PT Scientists Роберт Бёме. Но одна из проблем в создании на Луне сети 4G заключается в том, что работа оборудования будет зависеть от солнечной энергии. Поэтому эффективность коммуникационных технологий должна быть «максимально высокой». «Речь идет о том, чтобы заложить основы для будущих космических исследований», – утверждает Бёме.