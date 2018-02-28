Vodafone и Nokia построят на Луне сеть 4G
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Луноходы Audi (на фото) будут передавать данные с Луны на Землю по сети мобильной связи
Vodafone и Nokia хотят построить мобильную сеть 4G на Луне. Для этого они вместе с немецкой космической компанией PT Scientists планируют доставить в 2019 г. телекоммуникационное оборудование на поверхность Луны. Весить оно будет меньше упаковки сахара.
Сеть будет передавать в прямом эфире видео и другие данные в центр управления миссией в Берлине. Также она позволит ученым управлять двумя луноходами Audi, которые посетят место высадки американских астронавтов на Луну в 1972 г. Эта миссия на корабле «Аполлон-17» была последним пилотируемым полетом на спутник Земли.
По словам технического директора Nokia Маркуса Уэлдона, эта миссия будет иметь большое значение для изучения космоса, ведь в будущих миссиях оборудование должно работать в экстремальных условиях. «Будь это бурение метеорита или высадка на Луну или Марс, мы должны учиться передавать данные в космосе», - говорит он.
Вычислительная мощность смартфонов намного больше, чем у систем, которые изначально использовались для высадки на Луну, отмечает гендиректор PT Scientists Роберт Бёме. Но одна из проблем в создании на Луне сети 4G заключается в том, что работа оборудования будет зависеть от солнечной энергии. Поэтому эффективность коммуникационных технологий должна быть «максимально высокой». «Речь идет о том, чтобы заложить основы для будущих космических исследований», – утверждает Бёме.
По данным PT Scientists, затраты на миссию составят десятки миллионов долларов. Для запуска будет использована ракета компании SpaceX Илона Маска. Но для сокращения расходов PT Scientists разделит полезную нагрузку с другими компаниями.