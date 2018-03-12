YouTube нашел продавца в России

Рекламу в российских шоу и сериалах на видеосервисе будет продавать не Google, а компания IMHO

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Интернет-селлеры продают отдельные форматы, в частности заметную часть видеорекламы, отдельные продукты, а также представляют интересы средних по аудитории площадок Максим Стулов / Ведомости

Компания IMHO начинает продавать видеорекламу на профессиональных телевизионных каналах на российском YouTube, рассказала «Ведомостям» гендиректор этого селлера Мария Лапушкина. Крупнейший видеосервис в мире принадлежит Google, и прежде рекламу на таких каналах размещал сам Google. Профессиональным телевизионным контентом YouTube и IMHO называют интернет-версии телепрограмм – шоу, выпусков новостей и сериалов, которые на YouTube размещают телеканалы или сами продюсерские компании. IMHO будет продавать размещение рекламных видеороликов на более чем 150 русскоязычных каналах, в частности на официальных каналах холдингов ВГТРК, «СТС медиа», ЮТВ, «Газпром-медиа», «Первого канала», продюсерских компаний «Среда», Yellow, Black & White, Star Media, «Красный квадрат» и т. д.

Эти каналы в среднем в месяц смотрит 40 млн уникальных пользователей, приводит Лапушкина данные Google. Это сопоставимо с той аудиторией, которую IMHO сейчас предлагает рекламодателям. Представитель Google подтвердил, что IMHO стала партнером YouTube по продаже рекламы в профессиональном телеконтенте, и от других комментариев отказался. Для IMHO это первый опыт такого масштабного сотрудничества с крупнейшей рекламной площадкой в мире, говорит Лапушкина: «И это часть нашей стратегии по монетизации телеконтента с максимальным эффектом для рекламодателей».

Подавляющую часть телерекламы в России продают не сами телеканалы, а специальный посредник – селлер, а большинство размещений в рунете контролируют крупнейшие площадки – «Яндекс», Mail.ru Group и Google. Интернет-селлеры продают отдельные форматы, в частности заметную часть видеорекламы, отдельные продукты (так, IMHO долгое время эксклюзивно продавала баннер на главной странице «Яндекса»), а также представляют интересы средних по аудитории площадок. Два крупнейших селлера рунета – IMHO (прежде принадлежала группе Vi) и Gazprom-Media Digital (GPMD, входила в «Газпром-медиа»). В прошлом году телехолдинги объединили продажи, теперь вся федеральная телереклама продается через Национальный рекламный альянс, а региональная телереклама и интернет-реклама – через Национальную сервисную компанию (НСК). Теперь IMHO и GPMD обе контролируются НСК, но операционно продолжают действовать как два отдельных продавца.

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