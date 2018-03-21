Искусственный интеллект для начинающих киберспортсменов привлек инвестиции

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Gosu.ai собирает данные об игровой сессии, обрабатывает их, а после игры дает подсказки по тактике и оборудованию Gosu.ai

Новый проект Алисы Чумаченко – виртуальный тренер киберспортсменов gosu.ai, который с помощью искусственного интеллекта способен давать им полезные советы о тактике будущих игр – был обнародован в октябре 2017 г. В проект инвестировали венчурные фонды Sistema_VC и Gagarin Capital, сумма осталась неизвестной.

Сейчас Чумаченко привлекает новые деньги: во втором инвестиционном раунде gosu.ai получила $1,9 млн от той же Sistema_VC, а также от Runa Capital и французского фонда Ventech, говорится в сообщении Sistema_VC и подтверждают сама Чумаченко и старший инвестиционный менеджер Runa Capital Константин Виноградов. Участники раунда не раскрывают, в каких пропорциях вложились в проект.

Чумаченко – бывший вице-президент по маркетингу разработчика и издателя онлайновых многопользовательских игр IT-Territory, которая была продана Mail.ru. Также Чумаченко известна как создатель разработчика игр Game Insight.

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