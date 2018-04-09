SenseTime стала самым дорогим в мире стартапом искусственного интеллекта

SenseTime стал самым дорогим в мире стартапом, специализирующемся на искусственном интеллекте, приводит издание статистику CB Insights SenseTime

Китайский стартап SenseTime Group Ltd., разрабатывающий систему распознавания лиц, привлек $600 млн от интернет-гиганта Alibaba, сингапурской инвестиционной компании Temasek Holdings и ритейлера Suning, сообщила компания. В ходе сделки инвесторы оценили компанию в $3 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Это обстоятельство делает SenseTime самым дорогим в мире стартапом, специализирующемся на искусственном интеллекте, приводит издание статистику CB Insights. Стартап уже ведет переговоры о новых инвестициях, которые могут повысить его оценку до $4,5 млрд, отмечают неназванные собеседники Bloomberg.

Китай — глобальный лидер в области распознавания лиц и видеонаблюдения, писала Finanсial Times. В 2017 г., по данным CB Insights, китайские компании подали более 900 заявок на патенты на технологии распознавания лиц и еще 530 заявок на патенты на системы видеонаблюдения в прошлом году. Для сравнения: США — только 96 заявок. Патентуют разработки как государственные организации, так и представители частного сектора, отмечала CB Insights. А согласно документальному фильму, вышедшему в прошлом году при участии Коммунистической партии Китая, китайская сеть камер видеонаблюдения насчитывает 20 млн устройств и является крупнейшей в мире.

Софт SenseTime встроен в более чем 100 млн мобильных устройств, и если человек был сфотографирован на смартфон китайского производства или на улице китайского города, он скорее всего попал в систему наблюдения SenseTime, отмечает Bloomberg. Компания с 2017 г. прибыльная, но новые инвестиции ей нужны для разработки сервиса под названием Viper. Это платформа, которая анализирует данные видеопотока, поступающего в режиме реального времени с тысяч камер видеонаблюдения — от дорожных камер до банкоматов. Она должна обрабатывать 100 000 видеотрансляций единовременно. Инвестиции от Alibaba, которая владеет крупнейшими стране мощностями для обработки данных в облаке, помогут SenseTime реализовать эти планы, указывает Bloomberg.

Российские стартапы в области распознавания лиц также заинтересовали влиятельных инвесторов. В марте стало известно об инвестициях «Ростеха» и фонда, подконтрольному управляющей активами Рубена Варданяна и его партнеров компании VB Partners, в российского разработчика технологии распознавания лиц NtechLab. «Ростех» через дочерние компании приобрел 12,5%, фонд, связанный с Варданяном, получил 25%. В ноябре 2017 г. инвестором другой компании, занимающей распознаванием лиц, стал Сбербанк — он приобрел 25,07% VisionLabs. Сбербанк и VisionLabs планировали вместе построить платформу биометрической идентификации. Суммы обеих сделок не раскрывались.