Технологии / ИТ-бизнес

ВТБ покупает долю в крупнейшем системном интеграторе России

У Алексея Ананьева останется 60% «Техносерва»
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Банк ВТБ подал в ФАС ходатайство о приобретении 40% в уставном капитале крупнейшего в России системного интегратора - ООО «Группа техносерв», говорится в сообщении службы. 100% «Техносерва» принадлежит Алексею Ананьеву, рассказывал бизнесмен «Ведомостям» в интервью в феврале 2018 г.

«Техносерв» занял пятое место в рейтинге российских IT-компаний за 2016 г. по версии CNews Analytics. Выручка компании в 2016 г. составила 52,4 млрд руб.

«Техносерв» и ВТБ не раскрывают сумму сделки. Ананьев отказался от комментариев.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике