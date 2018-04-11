ВТБ покупает долю в крупнейшем системном интеграторе России

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100% «Техносерва» принадлежит Алексею Ананьеву, рассказывал бизнесмен «Ведомостям» в интервью в феврале 2018 г. Денис Гришкин / Ведомости

Банк ВТБ подал в ФАС ходатайство о приобретении 40% в уставном капитале крупнейшего в России системного интегратора - ООО «Группа техносерв», говорится в сообщении службы. 100% «Техносерва» принадлежит Алексею Ананьеву, рассказывал бизнесмен «Ведомостям» в интервью в феврале 2018 г.

«Техносерв» занял пятое место в рейтинге российских IT-компаний за 2016 г. по версии CNews Analytics. Выручка компании в 2016 г. составила 52,4 млрд руб.

«Техносерв» и ВТБ не раскрывают сумму сделки. Ананьев отказался от комментариев.