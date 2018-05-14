«Вымпелком» увеличил выручку в I квартале

В «Вымпелкоме» объясняют темпы роста в I квартале заключением нескольких крупных контрактов в корпоративном сегменте Michal Fludra / Corbis / Getty Images

В I квартале 2018 г. выручка «Вымпелкома» выросла к аналогичному периоду прошлого года на 2,9% до 66,4 млрд руб. Это следует из отчета компании. Выручка мобильного бизнес-направления увеличилась на 4,8% до 57,5 млрд руб. (при этом доходы от передачи данных выросли на 8,9%). При этом оператор вернулся к росту EBITDA — по сравнению с I кварталом 2017 г. она увеличилась на 4,7% до 25,2 млрд руб. В IV квартале прошлого года EBITDA «Вымпелкома» в годовом исчислении сократилась на 4,9%. Общая выручка оператора в октябре-декабре прошлого года увеличилась всего на 0,4%, мобильная — на 2,5%. За весь 2017 г. рост доходов составил 1,1% и 3,5%.

В «Вымпелкоме» объясняют темпы роста в I квартале заключением нескольких крупных контрактов в корпоративном сегменте. Сумму этих контрактов и другие их условия в компании не называют. Кумулятивный эффект оказало удачное тарифообразование в 2017 г., а также то, что «Вымпелком» в своих салонах сделал ставку на продвижение тарифов для высокодоходных абонентов, отмечено в его материалах. Наконец, эффект на показатели I квартала оказало присоединение части салонов «Евросети» (сделка была закрыта в феврале этого года). Это дало оператору дополнительные подключения, увеличило доходность от продажи мобильных устройств.

К концу апреля 2018 г. в монобрендовую сеть «Билайн» было интегрировано около 800 магазинов «Евросети», следует из отчета «Вымпелкома». Расходы на их интеграцию в монобрендовую сеть оператора составили около 600 млн руб., говорится в отчете. Оператор ожидает сокращения EBITDA примерно на 3 млрд руб. в 2018 г. из-за интеграции и затрат на ребрендинг магазинов «Евросети». В то же время оператор планирует сокращение затрат на альтернативные каналы продаж, что частично нивелирует негативное воздействие.

По завершении интеграции «Евросети» «Вымпелком» ожидает роста выручки, а с 2019 г. также роста EBIDTA, говорится в его отчете. В частности, продажи sim-карт в каналах с высоким оттоком будут сокращены, что ожидаемо снизит затраты на привлечение абонентов, отмечено в нем.

При этом в компании отмечают, что на рынке сохраняются сложные макроэкономические условия.