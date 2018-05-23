Технологии / Медиа

У крупнейшего российского кинопрокатчика меняется гендиректор

Антон Сиренко уходит из СП Disney и Sony, чтобы заняться развитием только бизнеса Sony Pictures
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Генеральный директор Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing (WDSSPR) Антон Сиренко уходит из компании, сообщили «Ведомостям» руководители двух медиакомпаний и подтвердил знакомый Сиренко. С самим Сиренко связаться не удалось. Представитель Disney подтвердил, что Сиренко уходит из компании.

WDSSPR - совместная компания американских студий Disney и Sony, специально созданная для проката фильмов в России. Это крупнейший прокатчик фильмов в России. По данным журнала «Бюллетень кинопрокатчика», в 2017 г. фильмы, прокатанные WDSSPR, собрали в отечественных кинотеатрах 17,3 млрд руб., это почти 30% национальной кассы. При этом 18,4% пришлось на фильмы Disney и 11,5% - на фильмы Sony. Кроме фильмов самих американских студий, WDSSPR прокатывает и российские картины. Среди последних самых крупных отечественных релизов этого прокатчика - «Последний богатырь» и «Лед».

Сиренко управляет WDSSPR больше 10 лет, с 2007 г., когда было основано СП.

После ухода из компании Сиренко станет сотрудником глобальной Sony Pictures и в этом качестве продолжит контролировать выпуск фильмов этой студии в России, рассказали источники «Ведомостей». Нового гендиректора у WDSSPR не появится. Если Сиренко продолжит отвечать за бизнес Sony в России, то руководитель российского офиса Disney Марина Жигалова-Озкан теперь будет напрямую управлять и прокатным бизнесом этой студии в России, объясняют собеседники «Ведомостей». При этом в отношениях с кинотеатрами СП продолжит действовать как единый бизнес, расписывать фильмы Sony и Disney и дальше будет Наталия Хлюстова. В сообщении WDSSPR указано, что функции гендиректора будут распределены между топ-менеджментом СП.

Уход Сиренко мало связан с потенциальным объединением Disney и 20th Century Fox, говорят собеседники «Ведомостей». Он решил покинуть компанию и сосредоточиться на бизнесе Sony еще год назад, настаивает знакомый Сиренко. Теперь Сиренко сможет полностью самостоятельно принимать решения по участию в производстве и выпуске российских фильмов, объясняют собеседники «Ведомостей». Именно выпуск российских картин стал точкой потенциального конфликта интереса в СП. Sony Pictures несколько лет инвестировала в российские картины - такие как «Сталинград», «Притяжение» и «Лед». Disney же до последнего времени почти не занимался производством российского киноконтента. Но после успеха «Последнего богатыря», который российская YBW сняла совместно с Disney, ситуация резко изменилась. Теперь Disney и Sony конкурируют за отечественные релизы. Скорее всего, в будущем Sony Pictures создаст в России собственное киноподразделение, полагает один из собеседников «Ведомостей».

Следующим российским релизом Sony Pictures будет «Лето» Кирилла Серебренникова, он выйдет в прокат в июне.

В сообщении WDSSPR цитируются слова Жигаловой-Озкан: «Мы благодарны Антону Сиренко за 11 плодотворных лет работы в компании и уверены, что команда WDSSPR установит еще много рекордов, подтверждая звание самого мощного профессионального и инновационного кинопрокатчика нашей страны».

Премьера «Лета» в Каннах стала акцией в поддержку Кирилла Серебренникова

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