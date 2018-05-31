«Вертолеты России» инвестировали 300 млн рублей в индустриальный фонд Skolkovo Ventures

Мультикорпоративная модель фонда, в котором инвесторами выступают сразу несколько корпораций, – это инновация для российского инвестиционного рынка Григорий Сысоев / РИА Новости

Промышленный холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») инвестирует 300 млн руб. в индустриальный фонд Skolkovo Ventures – дочерней компании фонда «Сколково», управляющей тремя его венчурными фондами. Об этом «Ведомостям» сообщили представители «Сколкова» и подтвердила представитель «Вертолетов России». Стороны подписали соглашение о сотрудничестве 31 мая на конференция для стартапов Startup Village.

«Вертолеты России» и «Сколково» также проведут совместную акселерационную программу для стартапов. Она поможет инновационным компаниям научиться работать с крупными индустриальными клиентами и быстрее выходить на рынок, считают партнеры. Холдинг заинтересован в высокотехнологичных стартапах, чьи разработки могут быть использованы для улучшения и развития продукции, производимой «Вертолетами России», — повышения конкурентоспособности вертолетов и беспилотной техники, объясняет представитель компании. Холдинг готов рассматривать как посевные, так и стратегические инвестиции — основным критерием отбора является уникальность технологий и их совместимость с продукцией «Вертолетов России», подчеркивает она.

«Вертолеты России» — не первая корпорация, которая инвестирует в индустриальный фонд, в октябре 2017 г. 300 млн руб. в него также вложила «Объединенная авиастроительная корпорация». Также в фонд 1,5 млрд руб. вложила Российская венчурная компания (РВК). После присоединения к фонду «Вертолетов России» общий размер фонда превысит 2 млрд руб. До конца июня индустриальный фонд подпишет соглашение еще с несколькими корпорациями, и, таким образом, размер фонда достигнет 3 млрд руб., рассказывает гендиректор Skolkovo Ventures Василий Белов. Первые сделки фонда также будут подписаны до конца июня, обещает он.

Технологии, в которые будет инвестировать индустриальный фонд, были определены с учетом пожеланий инвесторов, объясняет Белов. При фонде действует научно-технологический совет, в который входят представители корпораций. На этапе рассмотрения стартапов он просчитывает потенциальный экономический эффект от внедрения технологического решения в компании-инвесторе, и исходя из этого принимаются решения об инвестициях, указывает он. «Вертолеты России» не просто инвестируют в фонд, но и берут на себя обязательство пилотировать и внедрять технологии стартапов, в которые фонд проинвестирует, подчеркивает Белов. В этом будет ключевое отличие сколковского фонда: стартапы сразу получат возможность работать с крупными корпоративными заказчиками, считает он.

Мультикорпоративная модель фонда, в котором инвесторами выступают сразу несколько корпораций, — это инновация для российского инвестиционного рынка, считает партнер фонда iTech Capital Алексей Соловьев (участвует в соуправлении IT-фондом Skolkovo Ventures). Учитывая небольшой размер российского технологического рынка, для корпораций это единственный способ эффективно искать для себя технологии — отдав эту задачу вовне опытным управляющим, а не «толкаться» на рынке самостоятельно, считает он.

В июне 2017 г. президент Владимир Путин поручил учредить корпоративные фонды «Роскосмосу», «Ростеху», «Росатому», Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Но доля корпоративных фондов в российских венчурных инвестициях в I квартале 2018 г. составила лишь 5%, следовало из исследования Strategy& (консалтинговое подразделение PwC). Это существенно меньше аналогичного показателя в других странах, отмечали аналитики. «Сколково» и РВК создали три венчурных фонда для инвестиций в IT, индустриальные технологии и биомедицину летом 2017 г. Последний вскоре был перепрофилирован на инвестиции в агротехнологии. Пока фонды не объявляли о сделках, уточнил представитель Skolkovo Ventures.

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