Сергей Солонин вложит 220 млн рублей в IT-фонд Skolkovo Ventures

Сергей Солонин также входит в инвестиционный комитет венчурного IT-фонда Skolkovo Ventures, указано в его презентации Евгений Разумный / Ведомости

Сооснователь и гендиректор Qiwi Сергей Солонин вложит 220 млн руб. личных средств в IT-фонд Skolkovo Ventures – дочерней компании фонда «Сколково», управляющей тремя его венчурными фондами, сообщили «Ведомостям» представители Солонина и Skolkovo Ventures. Соглашение стороны подпишут 31 мая на конференции стартапов Startup Village.

Skolkovo Ventures будет инвестировать в уже довольно развитые компании, которые занимаются технологиями искусственного интеллекта, компьютерного зрения, электронной коммерцией, перечисляет гендиректор Skolkovo Ventures Василий Белов. А также в технологии интернета вещей, виртуальной реальности, больших данных и кибербезопасности, перечислено на сайте управляющей компании.

Общий размер фонда после инвестиций Солонина составит 2 млрд руб., подсчитывает Белов. Также в него вкладывали Российская венчурная компания (РВК) – 1,5 млрд руб., IT-компания IBS – 100 млн руб., Фонд семьи Груздевых – 100 млн руб., венчурный фонд iTech Capital – 60 млн руб., Skolkovo Ventures – 20 млн руб., перечисляет он. Вероятно, фонд достигнет 3 млрд руб., как планировали при открытии, уверяет Белов: с несколькими партнерами еще ведутся переговоры. Первые две сделки фонда совокупно на 200 млн руб. закрываются до конца июня 2018 г., а до конца года инвестиции фонда достигнут 600 млн, обещает гендиректор Skolkovo Ventures.

Сергей Солонин входит в инвестиционный комитет Skolkovo Ventures, указано в его презентации. Комитет отвечает за решения об инвестициях и о выходе из портфельных компаний, за крупные транзакции фонда.

«Сколково» и РВК создали три венчурных фонда для инвестиций в IT, индустриальные технологии и биомедицину летом 2017 г. Последний вскоре был перепрофилирован на инвестиции в агротехнологии. Пока фонды не объявляли о сделках, уточнил представитель Skolkovo Ventures.

А вот Сергей Солонин активно инвестирует в разные технологии. В этом году он дважды вкладывал в развитие будущей блокчейн-платформы Telegram TON: в первом раунде привлечения средств – $17 млн, сумму, вложенную во втором раунде, он не раскрывал, уточнил представитель инвестора. В феврале 2018 г. Солонин примерно за $10 млн полностью выкупил сервис по управлению мероприятиями Timepad. В ноябре 2017 г. он заплатил 20 млн руб. за 35% образовательного интернет-проекта «Теории и практики», а в июле 2016 г. в составе группы соинвесторов вложил в сервис онлайн-заказа бытовых услуг Youdo.com. Принимать участие в поиске и экспертизе стартапов Skolkovo Ventures Солонин не планирует, передал он через своего представителя: это будет делать отдельная команда.

В августе 2017 г. Сергей Солонин и управляющая компания Target Global также создали венчурный фонд в области финансовых технологий Target Global Fintech Opportunities Fund (TGFOF). Он должен инвестировать в стартапы, которые разрабатывают B2B-сервисы для банков и софт для автоматизации управления активами, а также работать с блокчейн-технологиями. Target Global инвестирует в компании на ранних стадиях, а фонд Skolkovo Ventures ориентирован на более зрелые проекты, поэтому интересы фондов не противоречат друг другу, передал через представителя Солонин.

Государство – активный игрок на отечественном венчурном рынке и многое из того, что делают институты развития, имеет хороший потенциал коммерциализации, уверен управляющий партнер венчурного фонда Leta Capital Александр Чачава. Поэтому многие частные компании и инвесторы работают с этими проектами, объясняет он.

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