Число подписчиков сервиса «Яндекс.Музыка» превысило 1 млн человек

«Яндекс.Музыка» была запущена в 2010 г. как веб-сервис Андрей Гордеев / Ведомости

На музыкальный сервис «Яндекс.Музыка» подписалось около 1 млн человек, об этом рассказал на конференции для партнеров руководитель музыкального сервиса «Яндекса» Андрей Гевак. Об этом в Facebook со ссылкой на материалы презентации написал один из участников конференции. Представитель «Яндекс.Музыки» подтвердил «Ведомостям» эту цифру.

«Яндекс.Музыка» была запущена в 2010 г. как веб-сервис. Компания всегда позиционировала его как способ повышения лояльности пользователей всех сервисов «Яндекса», а не как отдельный бизнес-проект. Других сервисов с платной подпиской у «Яндекса» нет, подавляющую часть выручки компания зарабатывает на размещении интернет-рекламы.

За использование контента в «Яндекс.Музыке» компания платит правообладателям ежегодные минимальные гарантийные платежи, а также отчисляет средства за каждое прослушивание музыкального трека. По итогам 2016 г. число платных подписчиков сервиса «Яндекс.Музыка» и музыкальных приложений на его основе превысило 250 000 человек, говорил ранее «Ведомостям» Гевак. Данные за 2017 г. компания не раскрывает. В 2012 г. «Яндекс» запустил платное мобильное приложение для iPhone, а год спустя – и для Android. Источники в компании рассказывали тогда, что поисковик хотел сделать бесплатным и мобильный сервис, но против этого выступили правообладатели. Цена за подписку на сервис раньше составляла 169 руб., но в начале лета компания снизила стоимость на подписку до 99 руб.

В 2016 г. доходы звукозаписывающей индустрии в России выросли на 13,5% до $63,1 млн, по данным Международной федерации звукозаписывающей индустрии. Больше половины доходов правообладателей приходится на продажи цифровой музыки – 56%, или $35,5 млн; сервисы, работающие по подписке, заработали $12,7 млн.

Ранее о числе активированных платных и пробных подписок в социальных сетях «В контакте», «Одноклассники» и мобильном приложении Boom отчитался холдинг Mail.ru Group. Число подписок на эти сервисы в июне превысило 1,5 млн, говорил «Ведомостям» представитель Mail.ru Group. На эти сервисы компания ввела платную подписку в апреле прошлого года, а в ноябре сократила время бесплатного прослушивания музыки в фоновом режиме в этих сервисах до получаса.