Sony Pictures готовится снимать кино в России

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До июня этого года Сиренко руководил Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing Антон Новодережкин / ТАСС

Антон Сиренко назначен гендиректором «Сони Пикчерс продакшнс энд релизинг» в России, сообщила американская студия Sony Pictures. Теперь он отвечает за прокат фильмов этой студии в России и СНГ, а также за производство картин Sony Pictures совместно с российскими продюсерами.

Sony Pictures специально создала подразделение в России. До этого компания работала здесь через совместное предприятие с другой американской киностудией Disney - Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing (WDSSPR). СП много лет занимается прокатом и продвижением фильмов обеих студий, а также некоторых российских фильмов на территории России и СНГ. Это крупнейший прокатчик фильмов в стране. По данным журнала «Бюллетень кинопрокатчика», в 2017 г. фильмы WDSSPR собрали в отечественных кинотеатрах 17,3 млрд руб. – почти 30% национальной кассы. С момента основания в 2007 г. и до июня этого года WDSSPR руководил Сиренко.