Sony Pictures готовится снимать кино в России
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Антон Сиренко назначен гендиректором «Сони Пикчерс продакшнс энд релизинг» в России, сообщила американская студия Sony Pictures. Теперь он отвечает за прокат фильмов этой студии в России и СНГ, а также за производство картин Sony Pictures совместно с российскими продюсерами.
Sony Pictures специально создала подразделение в России. До этого компания работала здесь через совместное предприятие с другой американской киностудией Disney - Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing (WDSSPR). СП много лет занимается прокатом и продвижением фильмов обеих студий, а также некоторых российских фильмов на территории России и СНГ. Это крупнейший прокатчик фильмов в стране. По данным журнала «Бюллетень кинопрокатчика», в 2017 г. фильмы WDSSPR собрали в отечественных кинотеатрах 17,3 млрд руб. – почти 30% национальной кассы. С момента основания в 2007 г. и до июня этого года WDSSPR руководил Сиренко.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}