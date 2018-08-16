«Вымпелком» вернул абонентам безлимитный интернет
Два дня назад это сделала МТС
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«Вымпелком» вернул абонентам безлимитный интернет
Андрей Гордеев / Ведомости
«Вымпелком» запустил безлимитный интернет для пользователей своей основной тарифной линейки «ВсеМое!», следует из сообщения компании. Тарифная опция, включенная в стандартную абонентскую плату тарифа, подключается, в зависимости от региона, начиная от тарифа «ВсеМое1» или «ВсеМое2», сообщает оператор. Ежемесячная плата за пакет услуг при этом не меняется, подчеркивает «Вымпелком».
Исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду «Вымпелкома» Ирина Лебедева утверждает, что по опции оператор предоставляет по-настоящему безлимитный интернет. К сентябрю оператор представит уже самостоятельный тариф с мобильным интернетом без ограничений, цитирует ее пресс-служба компании.
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