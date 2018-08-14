МТС вернула абонентам безлимитный интернет
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В тарифной сетке МТС появился «Тарифище» с безлимитным доступом в интернет. В Москве подключение к нему стоит 650–1550 руб.: цена зависит от количества включенных минут (500–3000), следует из описания тарифа на сайте оператора.
«Вымпелком» в Москве примерно за те же деньги (50 руб. в сутки или 600 руб. в месяц) предлагает пакет с 15 Гб трафика и 500 минутами разговоров. «Мегафон» за те же 600 руб. предлагает те же 15 Гб и 500 минут. За 700 руб. у «Т2 РТК холдинга» (Tele2) можно подписаться на 30 Гб интернета в месяц и 700 минут переговоров.
Безлимитные тарифы появились в сетках российских сотовых операторов в 2016 г. А уже в 2017 г. операторы практически синхронно отказались от них – да так резко, что привлекли внимание Федеральной антимонопольной службы. Появление таких тарифов стало одной из причин снижения доходов российской сотовой отрасли в 2016 г., а их упразднение – фактором, способствовавшим стабилизации выручки сотовых компаний в 2017 г., говорили «Ведомостям» аналитик Sova Capital Александр Венгранович и гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов.
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