МТС вернула абонентам безлимитный интернет

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Вероятно, возвращение МТС к безлимитным тарифам – попытка переподключить часть высокодоходных абонентов других операторов Евгений Разумный / Ведомости

В тарифной сетке МТС появился «Тарифище» с безлимитным доступом в интернет. В Москве подключение к нему стоит 650–1550 руб.: цена зависит от количества включенных минут (500–3000), следует из описания тарифа на сайте оператора.

«Вымпелком» в Москве примерно за те же деньги (50 руб. в сутки или 600 руб. в месяц) предлагает пакет с 15 Гб трафика и 500 минутами разговоров. «Мегафон» за те же 600 руб. предлагает те же 15 Гб и 500 минут. За 700 руб. у «Т2 РТК холдинга» (Tele2) можно подписаться на 30 Гб интернета в месяц и 700 минут переговоров.

Безлимитные тарифы появились в сетках российских сотовых операторов в 2016 г. А уже в 2017 г. операторы практически синхронно отказались от них – да так резко, что привлекли внимание Федеральной антимонопольной службы. Появление таких тарифов стало одной из причин снижения доходов российской сотовой отрасли в 2016 г., а их упразднение – фактором, способствовавшим стабилизации выручки сотовых компаний в 2017 г., говорили «Ведомостям» аналитик Sova Capital Александр Венгранович и гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов.