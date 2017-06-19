Телекоммуникации

Отказ операторов от безлимитных тарифов вызвал подозрения ФАС

Служба может возбудить дело в отношении операторов

Отказ операторов от безлимитных тарифов может стать предметом разбирательства Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В ближайшее время служба может возбудить соответствующее дело в отношении операторов, сообщила начальник управления контроля транспорта и связи ФАС Елена Заева. Заявление опубликовано на сайте ведомства в виде подкаста. Решение может быть принято в ближайшее время, сообщила Заева. По ее словам, ранее служба отправила операторам соответствующие запросы и сейчас изучает поступившую информацию.

В службу поступили жалобы абонентов, заметивших, что операторы отказывались от безлимитных тарифов почти синхронно, следует из сообщения. В условиях роста потребления трафика такое поведение «выглядит неожиданным» и вызывает подозрения, считает Заева. В 2016 г. трафик мобильного интернета в России год к году вырос на 48% - примерно до 3,8 млрд Гб, следует из материалов Минкомсвязи. Рост замедлился, но несущественно – в прошлом году он составил 54%.

С января по апрель 2017 г. операторы последовательно объявили об отказе от безлимитной передачи данных. Первым это сделал «Скартел» (бренд Yota, принадлежит «Мегафону» и предоставляет услуги на его сети как виртуальный оператор мобильной связи). Этот оператор, когда-то первым в России предоставивший сотовым абонентам безлимитный доступ в интернет со смартфонов, в конце января ввел новую тарифную линейку, где безлимитного доступа в интернет уже не было.

Тарифы или опции, которые позволяют абонентам пользоваться передачей данных без ограничений, остальные операторы ввели в течение 2016 г. и в итоге меньше чем через год отказались от предоставления услуги. В феврале «Вымпелком» сообщил московским абонентам об изменениях в линейке постоплатных пакетных тарифов «Всё»: вместо безлимитного доступа у каждого тарифа появилось ограничение на трафик в зависимости от цены. «Мегафон» также отказался от подключения безлимитного интернета с 1 февраля, объясняя это отсутствием интереса со стороны абонентов. В марте неограниченный пакет мобильного интернета новым абонентам перестал предоставлять МТС. «T2 РТК холдинга» (бренд Tele2) ввел пакеты с безлимитным интернетом в регионах в августе 2016 г. и отказался от них к апрелю 2017 г.

По факту реальное потребление трафика на безлимитных тарифах не намного выше, чем на обычных, аргументировали свое решение представители операторов. Гендиректор «Вымпелкома» Шелль Йонсен также заявлял, что у операторов просто нет другого выхода, поскольку 3G-сети уже перегружены, а сети 4G загружаются очень быстро.

Основным аргументом операторов в пользу отказа от подобных тарифов был рост нагрузки на сеть, следует и из сообщения ФАС. Если операторы представят доказательства реальной угрозы перегрузки сетей, служба рассмотрит эту информацию, обещает Заева.

Представители МТС и Tele2 отказались комментировать заявление ФАС. Представитель «Мегафона» ограничился заявлением, что оператор предоставил службе всю необходимую информацию. Представитель «Вымпелкома» не ответил на запрос «Ведомостей».

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