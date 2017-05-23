Гендиректор Tele2 назвал «наркотиком» тарифы с безлимитным доступом в интернет

Гендиректор Tele2 Сергей Эмдин считает, что тарифы мобильных операторов с безлимитным доступом в интернет – наркотик, разрушающий сеть. «Эта история с безлимитами, в моем понимании, это такой некий наркотик — то есть сегодня он дает тебе кэш, но разрушает твою сеть», — приводит RNS его слова. Эмдин отметил, что абоненты таких тарифов потребляют наибольший трафик, при этом такой тариф обходится потребителю слишком дешево.

«Если мы посмотрим обезличенно по рынку в прошлом году в разгар безлимита, на продажи безлимитных тарифов приходилось где-то 25% всех продаж, при этом 50% всей сети было загружено потребителями безлимитных тарифов.При этом где-то процентов 50–60 этой загрузки это были где-то 1–2–3–4%. То есть фактически вся отрасль положила себя на заклание очень маленькой группе очень специфичных пользователей. Такая вакханалия долго не могла продолжаться, слава Богу, и отрезвление произошло очень быстро. И я как представитель отрасли очень рад, что это произошло», – заявил гендиректор Tele2 во время сессии форума «Телеком-2017».