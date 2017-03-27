МТС отказалась от дешевых тарифов с безлимитным интернетом

Абонентам МТС, подключившим тариф «Smart Безлимитище» с 27 марта 2017 г., больше не будет предоставляться доступ к неограниченному пакету мобильного интернета. Стандартный размер пакета, включенного в тариф — 10 ГБ. Об этом оператор сообщает на своем сайте. Плата за тариф — 550 руб. в месяц, он включает в себя 350 минут и столько же sms на все российские номера. Предыдущая версия тарифа обошлась бы абонентам в 589 руб. со второго месяца использования (19 руб./сут.), она включала в себя 200 минут и столько же sms.

Также оператор изменил условия других тарифов линейки Smart.

Изменения в тарифах не затронут существующих абонентов, которые обслуживаются на безлимитных тарифах, объяснил представитель МТС Дмитрий Солодовников. Новый тариф «Безлимитище», по его словам, стоит дешевле, включает безлимитные звонки на МТС, несгораемые пакеты трафика, минут и sms, а также «пакет безопасности». Фактор цены по-прежнему важен для абонентов, в частности в регионах, отмечает Солодовников. И на фоне сокращения точек продаж новое предложение – более доступное, с несгораемыми пакетами и увеличенным количеством включенных минут и sms – позволит увеличивать продажи контрактов.

МТС проанализировала профиль потребления у пользователей, объясняет Солодовников. Большинство постоянных пользователей интернета скачивают менее 5-6 ГБ данных в месяц, говорит он. С учетом суммирования квот интернет-трафика новый тариф удовлетворит потребности большинства интернет-пользователей, считает он.

Впрочем, если пользователям все же нужен безлимитный интернет, они смогут подключить специальную опцию на один из трёх тарифов - Smart+, Smart top и Ultra, рассказывает Солодовников. Подключения к ним будут доступны до 13 апреля 2017 г., говорит он.

Базовые условия этих тарифов выглядят так: Smart+ стоит 1000 руб. с 7 ГБ интернета, включает 1400 минут на все номера и столько же sms. За 1600 руб. на тарифе Smart Top абонент может использовать 15 ГБ интернета, 3000 минут на все номера и столько же sms. Тариф Smart Ultra стоит 2700 руб. в месяц: 20 ГБ интернета, 5000 минут и sms.

Тарифы или опции, которые позволяют абонентам пользоваться передачей данных без ограничений, в течение 2016 г. ввели все операторы.

Российские операторы постепенно будут отказываться от безлимитных тарифов, прогнозировал ранее гендиректор «Вымпелкома» Шелль Йонсен. У операторов просто нет другого выхода, отметил он: 3G-сети уже перегружены, а сети 4G загружаются очень быстро. Правда, первым это сделал не «Вымпелком», а «Скартел» (бренд Yota, принадлежит «Мегафону» и предоставляет услуги на его сети как виртуальный оператор мобильной связи). Этот оператор, когда-то первым в России предоставивший сотовым абонентам безлимитный доступ в интернет со смартфонов, в конце января ввел новую тарифную линейку, где безлимитного доступа в интернет уже не было.

В феврале «Вымпелком» сообщил московским абонентам об изменениях в линейке постоплатных пакетных тарифов «Всё». Если абоненты, подключившиеся к этим тарифам до 31 января, получали безлимитный доступ в интернет, то теперь у каждого тарифа будет ограничение на трафик в зависимости от цены. «Мегафон» также отказался от подключения абонентам безлимитного интернета с 1 февраля. Об этом 6 февраля сообщал твиттер-аккаунт оператора, объясняя это отсутствием интереса со стороны абонентов.

МТС открыла для подключения свой первый тариф с безлимитным мобильным интернетом под названием «Smart безлимитище» в мае 2016 г. Сейчас именно на такие тарифы приходится большинство новых подключений оператора, следовало из недавнего обзора «ВТБ капитала».