Мобильный интернет-трафик вырос за год в России в 1,5 раза

В 2016 г. трафик мобильного интернета в России год к году вырос на 48% примерно до 3,8 млрд Гб, следует из материалов Минкомсвязи. Этот трафик примерно в 7 раз меньше, чем было принято по фиксированным сетям. Однако мобильный трафик растет значительно быстрее: фиксированный в 2016 г. увеличился чуть более, чем на 15%.

Доходы от мобильного интернета растут медленнее, чем трафик: в 2016 г. в России они увеличились на 12%, отмечает гендиректор «ТМТ-консалтинга» Константин Анкилов. Но из-за снижения доходов от голосовых сервисов и обострившейся конкуренции у большинства операторов происходит сокращение совокупной выручки от сотовой связи. Пока сотовые сети справляются с ростом мобильного интернет-трафика, но чтобы сохранить качество доступа, операторам придется сохранить большие инвестиции в эти сети, в первую очередь LTE, считает Анкилов. При том что доходы сотовых компаний не растут, речь может зайти о повышении тарифов, не исключает Анкилов. Косвенное повышение уже происходит - с начала 2017 г. сотовые операторы «большой тройки» в той или иной форме начали отказываться от безлимитных тарифов, напоминает он.

Управляющий партнер AC&M-Consulting Михаил Алексеев, в свою очередь, утверждает, что несмотря на внушительный рост трафика совокупная выручка операторов от этого вида услуг увеличивалась лишь на 11%. По его мнению, темпы расширения аудитории мобильного интернета в России постепенно сокращаются и рост трафика в основном достигается за счет более интенсивного использования относительно продвинутыми пользователями. Число пользователей мобильного интернета, по его словам, увеличилось в России в 2016 на 7,5%, а среднемесячный трафик тех, кто использует доступ в интернет с мобильных устройств, - на 34%. Такая ситуация, когда трафик в сети удваивается каждые два года, а доходы растут всего на 10-15% в год, не может удовлетворять операторов, считает Алексеев: пространства для прямого повышения тарифов у операторов почти нет, но косвенный рост цен уже происходит. Как показывает зарубежный опыт, операторы могут отказаться от наиболее щедрых безлимитных интернет-опций, заметно повысить стоимость трафика сверх лимитов, включенных в пакеты услуг, и ввести минимальную плату за доступ в интернет в день, неделю или месяц независимо от трафика, говорит Алексеев.

На инвестиции в 2017 г. «Мегафон» намерен направить 55–60 млрд руб., т. е. капитальные его затраты сократятся на 8,5–16%, следует из материалов оператора. В октябре 2015 г. президент МТС Андрей Дубовсков обещал, что в 2016–2017 гг. компания будет снижать капитальные затраты не менее чем на 5 млрд руб. в год. «Т2 РТК холдинг» (Tele2) к концу 2017 г. планирует выйти на положительный денежный поток, говорил ранее «Ведомостям» источник в операторе. Для выхода на положительный денежный поток оператор собирается снижать затраты на строительство, сделал из этого вывод аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин.

Потребление мобильного трафика растет вместе с количеством смартфонов на руках у пользователей и расширением зоны охвата скоростного мобильного интернета: это происходит и в Москве, где быстрый мобильный интернет недавно начал появляться в метро, отмечает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. Некоторое влияние на рост мобильного трафика оказывает и расширение парка подключаемых автоматических устройств и систем: охранных сигнализаций, трекеров и т. п., говорит он. В Москве потребление мобильного трафика растет быстрее, чем в регионах, считает Мирзабеков. Но на бизнес фиксированных провайдеров это пока не оказывает влияния: скорость проводного интернета пока значительно выше, удельная стоимость доступа - ниже, отмечает он. При этом модели потребления услуг разные: никто, к примеру, не будет подключать через мобильное устройство смарт-телевизор, рассуждает Мирзабеков.

По итогам IV квартала 2016 г. мобильный интернет-трафик абонентов «Вымпелкома» вырос на 39% год к году, а выручка от его передачи - на 17%, рассказывает представитель компании Анна Айбашева. Рост связан с продвижением пакетных тарифов, распространением смартфонов, увеличением количества пользователей, перечисляет она. В России одни из самых низких цен на мобильный интернет в мире, а его качество выше, чем в большинстве стран с более высокими тарифами, утверждает Айбашева. Безусловно, это ставит операторов в сложные условия, и один из возможных путей выхода из этой ситуации - изменение модели ценообразования: возможно, оно будет отталкиваться не от стоимости минуты, а от стоимости единицы передачи данных, считает она.

В 2016 г. интернет-трафик в сети Tele2 вырос в 3,5 раза: оператор активно инвестировал в развитие инфраструктуры, продолжая строительство сетей нового поколения в регионах и расширение зоны покрытия в Москве, говорит его представитель Ольга Галушина. В 2017 г. оператор планирует запустить LTE-сети в 10 новых регионах, отмечает она. Tele2 не собирается повышать цены - напротив, в апреле 2017 г. он запустил новые тарифы, понизив удельную стоимость мегабайта, утверждает Галушина.

В 2017 г. «Мегафон» прогнозирует капитальные затраты в размере 55-60 млрд руб., говорит его представитель Юлия Дорохина. Чтобы рост трафика не отразился на скорости мобильного интернета, он строит и модернизирует сетевую инфраструктуру опережающими темпами, утверждает она. Прежде всего это касается ввода базовых станций - по их общему количеству и по количеству базовых станций LTE «Мегафон» занимал по России 1-е место в 2016 г., отмечает она, ссылаясь на данные Роскомнадзора. Количество смартфонов и планшетов в сети будет расти и далее, поэтому рост интернет-трафика продолжится и в этом году, прогнозирует Дорохина.