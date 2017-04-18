Телекоммуникации

Мобильный интернет-трафик вырос за год в России в 1,5 раза

Рост доходов операторов от его передачи значительно скромнее
Потребление мобильного трафика растет вместе с количеством смартфонов на руках у пользователей
Потребление мобильного трафика растет вместе с количеством смартфонов на руках у пользователей
Максим Стулов / Ведомости

В 2016 г. трафик мобильного интернета в России год к году вырос на 48% примерно до 3,8 млрд Гб, следует из материалов Минкомсвязи. Этот трафик примерно в 7 раз меньше, чем было принято по фиксированным сетям. Однако мобильный трафик растет значительно быстрее: фиксированный в 2016 г. увеличился чуть более, чем на 15%.

За два года мобильный интернет для московских пользователей пакетных тарифов подешевел вдвое. Голосовая связь, напротив, дорожает
Мобильный интернет в Москве подешевел вдвое за два года
Голосовые услуги сотовой связи, наоборот, немного подорожали

Доходы от мобильного интернета растут медленнее, чем трафик: в 2016 г. в России они увеличились на 12%, отмечает гендиректор «ТМТ-консалтинга» Константин Анкилов. Но из-за снижения доходов от голосовых сервисов и обострившейся конкуренции у большинства операторов происходит сокращение совокупной выручки от сотовой связи. Пока сотовые сети справляются с ростом мобильного интернет-трафика, но чтобы сохранить качество доступа, операторам придется сохранить большие инвестиции в эти сети, в первую очередь LTE, считает Анкилов. При том что доходы сотовых компаний не растут, речь может зайти о повышении тарифов, не исключает Анкилов. Косвенное повышение уже происходит - с начала 2017 г. сотовые операторы «большой тройки» в той или иной форме начали отказываться от безлимитных тарифов, напоминает он.

Как опыт операторов связи может помочь заглянуть в будущее банков

Управляющий партнер AC&M-Consulting Михаил Алексеев, в свою очередь, утверждает, что несмотря на внушительный рост трафика совокупная выручка операторов от этого вида услуг увеличивалась лишь на 11%. По его мнению, темпы расширения аудитории мобильного интернета в России постепенно сокращаются и рост трафика в основном достигается за счет более интенсивного использования относительно продвинутыми пользователями. Число пользователей мобильного интернета, по его словам, увеличилось в России в 2016 на 7,5%, а среднемесячный трафик тех, кто использует доступ в интернет с мобильных устройств, - на 34%. Такая ситуация, когда трафик в сети удваивается каждые два года, а доходы растут всего на 10-15% в год, не может удовлетворять операторов, считает Алексеев: пространства для прямого повышения тарифов у операторов почти нет, но косвенный рост цен уже происходит. Как показывает зарубежный опыт, операторы могут отказаться от наиболее щедрых безлимитных интернет-опций, заметно повысить стоимость трафика сверх лимитов, включенных в пакеты услуг, и ввести минимальную плату за доступ в интернет в день, неделю или месяц независимо от трафика, говорит Алексеев.

На инвестиции в 2017 г. «Мегафон» намерен направить 55–60 млрд руб., т. е. капитальные его затраты сократятся на 8,5–16%, следует из материалов оператора. В октябре 2015 г. президент МТС Андрей Дубовсков обещал, что в 2016–2017 гг. компания будет снижать капитальные затраты не менее чем на 5 млрд руб. в год. «Т2 РТК холдинг» (Tele2) к концу 2017 г. планирует выйти на положительный денежный поток, говорил ранее «Ведомостям» источник в операторе. Для выхода на положительный денежный поток оператор собирается снижать затраты на строительство, сделал из этого вывод аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин.

Tele2 обошелся без повышения цен
Tele2 обошелся без повышения цен
Пакеты интернета и голосовой связи в тарифах увеличены несмотря на обещание отойти от модели дискаунтера

Потребление мобильного трафика растет вместе с количеством смартфонов на руках у пользователей и расширением зоны охвата скоростного мобильного интернета: это происходит и в Москве, где быстрый мобильный интернет недавно начал появляться в метро, отмечает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. Некоторое влияние на рост мобильного трафика оказывает и расширение парка подключаемых автоматических устройств и систем: охранных сигнализаций, трекеров и т. п., говорит он. В Москве потребление мобильного трафика растет быстрее, чем в регионах, считает Мирзабеков. Но на бизнес фиксированных провайдеров это пока не оказывает влияния: скорость проводного интернета пока значительно выше, удельная стоимость доступа - ниже, отмечает он. При этом модели потребления услуг разные: никто, к примеру, не будет подключать через мобильное устройство смарт-телевизор, рассуждает Мирзабеков.

По итогам IV квартала 2016 г. мобильный интернет-трафик абонентов «Вымпелкома» вырос на 39% год к году, а выручка от его передачи - на 17%, рассказывает представитель компании Анна Айбашева. Рост связан с продвижением пакетных тарифов, распространением смартфонов, увеличением количества пользователей, перечисляет она. В России одни из самых низких цен на мобильный интернет в мире, а его качество выше, чем в большинстве стран с более высокими тарифами, утверждает Айбашева. Безусловно, это ставит операторов в сложные условия, и один из возможных путей выхода из этой ситуации - изменение модели ценообразования: возможно, оно будет отталкиваться не от стоимости минуты, а от стоимости единицы передачи данных, считает она.

МТС отказалась от дешевых тарифов с безлимитным интернетом

В 2016 г. интернет-трафик в сети Tele2 вырос в 3,5 раза: оператор активно инвестировал в развитие инфраструктуры, продолжая строительство сетей нового поколения в регионах и расширение зоны покрытия в Москве, говорит его представитель Ольга Галушина. В 2017 г. оператор планирует запустить LTE-сети в 10 новых регионах, отмечает она. Tele2 не собирается повышать цены - напротив, в апреле 2017 г. он запустил новые тарифы, понизив удельную стоимость мегабайта, утверждает Галушина.

В 2017 г. «Мегафон» прогнозирует капитальные затраты в размере 55-60 млрд руб., говорит его представитель Юлия Дорохина. Чтобы рост трафика не отразился на скорости мобильного интернета, он строит и модернизирует сетевую инфраструктуру опережающими темпами, утверждает она. Прежде всего это касается ввода базовых станций - по их общему количеству и по количеству базовых станций LTE «Мегафон» занимал по России 1-е место в 2016 г., отмечает она, ссылаясь на данные Роскомнадзора. Количество смартфонов и планшетов в сети будет расти и далее, поэтому рост интернет-трафика продолжится и в этом году, прогнозирует Дорохина.

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