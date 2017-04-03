Tele2 обошелся без повышения цен

Оператор «Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2) запустил сегодня новые пакетные тарифы в московском регионе, рассказал журналистам заместитель гендиректора оператора по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов Андрей Патока.

В целом на большинстве тарифов оператор предложит абонентам большее количество интернет-трафика по ценам, сопоставимым с прошлыми тарифами, следует из материалов оператора. Например, оператор обнулил стоимость интернет-трафика в соцсетях «В контакте», Twitter, Facebook и «Одноклассники» и мессенджерах WhatsApp и Viber. Больше у абонентов Tele2 стало и голосовой связи - звонки на номера Tele2 по России не будут расходовать пакет голосовых минут, а входящие звонки в роуминге будут бесплатными.

Самый дорогой тариф оператора в московском регионе подешевел на 33% до 799 руб. При этом количество интернет-трафика увеличится вдвое с 15 до 30 Гб, а пакет голосовых услуг вырастет на 50% c 1000 до 1500 минут. Урежет пакет голосовых услуг оператор только на самом дешевом пакетном тарифе в Москве, который будет стоить, как и прежде, 199 руб. за месяц. В этот тариф, как и прежде, будет включено 2 Гб мобильного интернета и 200 минут голосовых вызовов, но теперь этот пакет голосовых минут будет расходоваться только при звонках внутри московского региона, а не по всей России. В течение недели обновленная тарифная линейка, выстроенная по схожим принципам, станет доступна абонентам оператора и в других регионах.

Проникновение смартфонов все более увеличивается и теперь составляет в базе Tele2 более 50%, и абонент воспринимает мобильную связь не только как голосовые услуги, но и мобильный интернет, объясняет Андрей Патока. Принципами тарифообразования оператора он называет отсутствие скрытых условий и выгодную цену. Новая тарифная линейка позволит привлечь новых пользователей, а значит, увеличить и выручку, надеется Патока. Он добавил, что видит только два пути увеличения выручки - привлечение новых абонентов либо повышение тарифов. Tele2 находится на том этапе, когда считает для себя справедливым надеяться на увеличение абонентской базы, пояснил он.

Фактическое снижение стоимости мобильных услуг Tele2 стало неожиданностью в свете того, что остальные операторы, наоборот, сокращают количество трафика и отказываются от безлимитного интернета, признается аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. Кроме того, это идет вразрез с объявленной Tele2 стратегией и с общей тенденцией на рынке. В этом году другие операторы либо повышали стоимость услуг, либо сокращали количество трафика в пакетных тарифах, напоминает он.

В январе 2017 г. оператор презентовал новую коммуникационную стратегию, из которой следовало, что Tele2 собирается отойти от модели «жесткого дискаунтера». Противоречия между стратегией Tele2 и новой тарифной линейкой Андрей Патока не видит. Новые тарифы направлены не на снижение цен, а на лучший баланс цены и объема услуг, настаивает он. Но в результате удельная стоимость единицы трафика действительно становится дешевле, признает он. Модель дискаунтера у Tele2 предполагала продажу именно голосовой связи дешевле, чем у конкурентов. «Теперь мы продаем «голос» плюс «интернет», которые выгоднее. Мы перестаем быть дискаунтером, чтобы не выглядеть в глазах наших клиентов лузером, который имеет только один сервис», - говорит Патока.

Это весьма агрессивное ценовое предложение, при этом оператор «бьет» не столько ценой, сколько объемом предложения, уточняет гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. Сеть оператора в Москве загружена еще не полностью, и поэтому оператор может предлагать абонентам то, что, по сути, не увеличит себестоимость услуги, подчеркивает он. В свете нелучших финансовых показателей оператора это весьма важно.

С конца прошлого года операторы «большой тройки» проводят точечное повышение своих тарифов, а менеджмент операторов периодически заявляет о необходимости ослабления ценовой конкуренции. Возможно, Tele2 решили воспользоваться тем, что остальные игроки снижают уровень агрессивности, и увеличить долю рынка, говорят Сергей Либин и Константин Анкилов.