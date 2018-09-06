Государство может получить контроль над Tele2
Для «Ростелекома» сотовый бизнес может стать важным конкурентным преимуществом
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Мобильность не помешает даже таким основательным компаниям, как «Ростелеком»
Евгений Разумный / Ведомости
«Ростелеком» и акционеры «Т2 РТК холдинга» (Tele2) ведут переговоры об увеличении доли государственного оператора в сотовой компании до контроля, рассказали «Ведомостям» два человека, знакомых с менеджерами «Ростелекома», человек, близкий к акционерам «Ростелекома», а также источник в руководстве одного партнера сотового оператора и совладелец другого его партнера.
О переговорах «Ростелекома» и Росимущества об увеличении доли «Ростелекома» в Tele2 до контроля и возможной оплате этого пакета квазиказначейскими акциями известно и федеральному чиновнику.
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