Технологии / ИТ-бизнес

«Мегафон» и «Ростелеком» нашли частоты для пятого поколения связи

Тесты технологии в диапазоне 26 ГГц прошли успешно
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

«Мегафон» и «Ростелеком» протестировали технологию сотовой связи пятого поколения (5G) на частотах 26 ГГц и сочли этот диапазон пригодным для коммерческого использования, говорится в материалах, представленных компаниями на отраслевой конференции «Спектр-2018». В диапазоне 26 ГГц можно запускать локальные сети 5G, рассказал «Ведомостям» руководитель по радиочастотному обеспечению «Мегафона» Павел Мамченков. По его словам, «Мегафон» тестировал высокочастотную связь 5G на конкретных пользовательских сценариях: вел телемедицинские трансляции и дистанционное диагностирование пациентов, еще до официального начала чемпионата мира по футболу показал виртуальную трансляцию футбольного матча Россия – Турция, наконец, впервые в России показал применение 5G для сопровождения движения автономного транспорта в Казани.

5G позволяет подключаться к интернету на скорости втрое большей, чем четвертое поколение, где скорость – до 1 Гбит/с. За пять лет расходы российских операторов на пятое поколение связи составят примерно 300 млрд руб., говорила операционный директор «Мегафона» Анна Серебряникова. Программа «Цифровая экономика» предполагает развертывание сетей 5G во всех городах-миллионниках к 2022 г.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике