Минкульт отваживает детей от иностранного кино
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Российским детям доступно все меньше иностранных фильмов в кинотеатрах – чиновники маркируют их как доступные для зрителей старше 16 или 18 лет. На фильмы 16+ дети могут проходить только вместе с родителями или с письменным разрешением от них, на сеансы 18+ дети не допускаются.
Возрастные рейтинги фильмам, книгам, сериалам присваиваются с 2012 г. по закону о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. За маркировку фильмов отвечает Минкульт. Как указывает аналитическая компания «Невафильм Research», с 2015 г. министерство стало гораздо жестче подходить к рейтингам иностранных фильмов. Если в 2014 г. дети старше 12 лет могли посмотреть каждую четвертую иностранную картину, то в 2017 г. – лишь каждую десятую. При этом число иностранных фильмов со взрослым рейтингом резко выросло: в 2014 г. рейтинг 18+ получил лишь каждый седьмой иностранный фильм в российском прокате, в 2015 г. – уже каждый четвертый, а в 2017 г. – 37% зарубежных релизов. Еще 40% иностранных фильмов в прошлом году вышли с рейтингом 16+. То есть Минкульт считает пригодной для детей лишь одну из четырех иностранных картин. Среди российских картин таких каждая вторая. Доля отечественных фильмов со взрослым рейтингом изменилась незначительно, следует из данных «Невафильм Research».
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