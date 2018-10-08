Математическая подготовка российских программистов интересует западные IT-компании

Статья опубликована в № 4669 от 08.10.2018 под заголовком: Математиков ждут в IT

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Инженеров в области ИИ в России много, а конкуренция за них пока не такая высокая, как в Кремниевой долине Евгений Разумный / Ведомости

Математическая подготовка российских программистов продолжает привлекать зарубежных работодателей. Американский стартап PicsArt, несколько лет назад привлекший инвестиции фонда Sequoia Capital, открывает в Москве лабораторию искусственного интеллекта (ИИ), рассказал «Ведомостям» гендиректор компании Оганнес Авоян. Компания наймет 20 инженеров и вложит в лабораторию до $2 млн, сказал сооснователь компании Артавазд Меграбян.

PicsArt – это фоторедактор, который позволяет обрабатывать фотографии и видео при помощи различных эффектов, создавать стикеры и gif-изображения, рисовать и дорисовывать фото, дополнять их текстом.