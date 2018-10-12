«Вымпелком» набрал 1 млн пользователей бесплатного домашнего интернета

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Пользователи пакета «Всё в одном» при подключении на сотовый тариф линейки «Всё» проводной доступ в интернет получают бесплатно Сергей Портер / Ведомости

Бесплатным домашним интернетом и ТВ пользуются уже 1 млн абонентов «Вымпелкома», рассказала его представитель Анна Айбашева. Это пользователи пакета «Всё в одном» — при подключении на сотовый тариф линейки «Всё» проводной доступ в интернет они получают бесплатно. По словам Айбашевой, по такой схеме подключено уже 45% пользователей проводного интернета оператора.

Пакет «Всё в одном» появился в марте 2016 г. До августа 2017 г. «Вымпелком» брал с его пользователей символический 1 руб. в месяц за домашний интернет, а в августе 2017 г. обнулил плату. Эта услуга позволит не только остановить отток интернет-пользователей, но и расширить их базу, прогнозировал в 2016 г. Михаил Слободин (тогда — гендиректор «Вымпелкома»).

Появление конвергентного пакета с бесплатным интернетом способствует росту базы пользователей проводного интернета, отмечает Айбашева. Из отчета материнского холдинга «Вымпелкома» Veon следует, что во II квартале 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 4,2% до 2,3 млн человек. Правда, средний ежемесячный счет пользователя домашнего интернета «Вымпелкома» (ARPU) уменьшился на 5,2% до 371 руб. Но при этом 60% пользователей «Всё в одном» покупают пакеты стоимостью более 900 руб. в месяц, утверждает Айбашева. В среднем конвергентные абоненты «живут» с «Вымпелкомом» на год больше, чем обычные, добавляет Айбашева.