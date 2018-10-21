Акции и доли российских компаний станут цифровыми активами

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Компании смогут цифровизировать акции Евгений Разумный / Ведомости

Депутаты готовы разрешить российским непубличным компаниям – акционерным обществам и с ограниченной ответственностью – удостоверять права участия в капитале с помощью цифровых финансовых активов (ЦФА). Такие поправки в законодательство они подготовили ко второму чтению законопроекта «О цифровых финансовых активах». «Ведомости» ознакомились с ними, подлинность документа подтвердил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Нужен правовой механизм, который позволит привлекать деньги в России, выпуская такие активы, объясняет Аксаков. Делать это смогут не только компании, но и индивидуальные предприниматели. Само понятие ЦФА (или цифровых прав) планируется закрепить в Гражданском кодексе: это права, которые удостоверяются электронными данными, например цифровым кодом, в децентрализованной информационной системе. Выпустившие их акционерные общества уже не смогут стать публичными.