Без соглашения с Аркадием Воложем получить контроль над «Яндексом» затруднительно

Статья опубликована в № 4680 от 23.10.2018 под заголовком: «Яндекс» не продается

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













«Яндекс» не продается Максим Стулов / Ведомости

В понедельник, 22 октября, Волож ответил на новости о возможном усилении влияния Сбербанка на поисковик. Он не намерен продавать долю в интернет-гиганте и планирует дальше возглавлять компанию – его слова приводятся в сообщении «Яндекса».

Сбербанк хотел бы усилить свое влияние на «Яндекс», став его крупным акционером или другим способом, рассказывали «Ведомостям» несколько источников. Пресс-служба Сбербанка вечером 18 октября опровергла информацию о возможной сделке.