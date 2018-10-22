Технологии / Интернет и digital
Статья опубликована в № 4680 от 23.10.2018 под заголовком: «Яндекс» не продается

Без соглашения с Аркадием Воложем получить контроль над «Яндексом» затруднительно

А продавать свой пакет гендиректор и сооснователь поисковика не намерен
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В понедельник, 22 октября, Волож ответил на новости о возможном усилении влияния Сбербанка на поисковик. Он не намерен продавать долю в интернет-гиганте и планирует дальше возглавлять компанию – его слова приводятся в сообщении «Яндекса».

Сбербанк хотел бы усилить свое влияние на «Яндекс», став его крупным акционером или другим способом, рассказывали «Ведомостям» несколько источников. Пресс-служба Сбербанка вечером 18 октября опровергла информацию о возможной сделке.

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