Статья опубликована в № 4680 от 23.10.2018 под заголовком: «Яндекс» не продается
Без соглашения с Аркадием Воложем получить контроль над «Яндексом» затруднительно
А продавать свой пакет гендиректор и сооснователь поисковика не намерен
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«Яндекс» не продается
Максим Стулов / Ведомости
В понедельник, 22 октября, Волож ответил на новости о возможном усилении влияния Сбербанка на поисковик. Он не намерен продавать долю в интернет-гиганте и планирует дальше возглавлять компанию – его слова приводятся в сообщении «Яндекса».
Сбербанк хотел бы усилить свое влияние на «Яндекс», став его крупным акционером или другим способом, рассказывали «Ведомостям» несколько источников. Пресс-служба Сбербанка вечером 18 октября опровергла информацию о возможной сделке.
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