Минкомсвязи хочет по-новому выдавать частоты для 5G

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Андрей Гордеев / Ведомости

Сотовые операторы, как правило, получают необходимые частоты на всей территории России или на регионы. Но в случае с 5G возможен иной подход, рассказал «Ведомостям» замминистра связи Олег Иванов. Суть предложения в том, чтобы юридические лица могли подавать в Госкомиссию по радиочастотам (ГКРЧ) заявки на выделение частот для покрытия локальных объектов (в Москве это могут быть, например, «Сити» или «Сколково»), пояснил он.

Заявки будут передаваться в Главный радиочастотный центр, который за счет заявителя будет проводить экспертизы электромагнитной совместимости (ЭМС). По результатам этих экспертиз локальные частоты будут выставляться на торги. Но участвовать в них смогут только операторы, так как только они обладают опорной сетью, что является обязательным условием для строительства сети 5G, подчеркивает Иванов. Кроме того, обязательным условием при проведении торгов предполагается ограничение сроков ввода сетей в эксплуатацию.