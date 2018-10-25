Технологии / Медиа

Роскомнадзор хочет оштрафовать Google в России

Поисковик не подключился к системе мониторинга заблокированных сайтов
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Роскомнадзор оштрафует поисковик Google за невыполнение российского законодательства, сообщила служба. Google отказался от комментариев

Google в течение 30 дней должен был подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов , а в течение трех дней система должна начать фильтровать результаты поиска. По закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» поисковики обязаны исключить из поисковой выдачи навечно заблокированные в России интернет-ресурсы, напоминает Роскомнадзор.

Штраф назначает суд. Представитель Роскомнадзора сообщил, что ведомство намерено обратиться в суд в ближайшее время.

По закону об анонимайзерах, вступившему в силу в ноябре 2017 г., поисковые системы обязаны по требованию Роскомнадзора подключаться к ФГИС, где собраны все запрещенные в России сайты, чтобы своевременно блокировать такие ресурсы. Аналогичные штрафы распространяются и на провайдеров хостингов или лиц, размещающих в сети анонимайзеры и VPN-сервисы, если они вовремя не предоставят Роскомнадзору по его запросу сведения об их владельцах.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволяют штрафовать поисковики за выдачу ссылок на запрещенные сайты, вступили в силу летом. Штраф за выдачу ссылок на сайты, заблокированные по решению суда, по закону составляет 3000–5000 руб. для граждан, 30 000–50 000 руб. – для должностных лиц и 500 000–700 000 руб. – для юрлиц.

Роскомнадзор направил в компанию Google требование о подключении к федеральной государственной информационной системе, сообщила служба, но интернет-компания не выполнила требование регулятора.

Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике