Роскомнадзор хочет оштрафовать Google в России

Google в течение 30 дней должен был подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС) Jacques Brinon / AP

Роскомнадзор оштрафует поисковик Google за невыполнение российского законодательства, сообщила служба. Google отказался от комментариев

Google в течение 30 дней должен был подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов , а в течение трех дней система должна начать фильтровать результаты поиска. По закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» поисковики обязаны исключить из поисковой выдачи навечно заблокированные в России интернет-ресурсы, напоминает Роскомнадзор.

Штраф назначает суд. Представитель Роскомнадзора сообщил, что ведомство намерено обратиться в суд в ближайшее время.

По закону об анонимайзерах, вступившему в силу в ноябре 2017 г., поисковые системы обязаны по требованию Роскомнадзора подключаться к ФГИС, где собраны все запрещенные в России сайты, чтобы своевременно блокировать такие ресурсы. Аналогичные штрафы распространяются и на провайдеров хостингов или лиц, размещающих в сети анонимайзеры и VPN-сервисы, если они вовремя не предоставят Роскомнадзору по его запросу сведения об их владельцах.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволяют штрафовать поисковики за выдачу ссылок на запрещенные сайты, вступили в силу летом. Штраф за выдачу ссылок на сайты, заблокированные по решению суда, по закону составляет 3000–5000 руб. для граждан, 30 000–50 000 руб. – для должностных лиц и 500 000–700 000 руб. – для юрлиц.

Роскомнадзор направил в компанию Google требование о подключении к федеральной государственной информационной системе, сообщила служба, но интернет-компания не выполнила требование регулятора.