Госдума одобрила штрафы за неисполнение закона об анонимайзерах

Более чем за полгода с момента вступления закона в силу к ФГИС также не подключился ни один VPN-сервис и анонимайзер, признавал представитель Роскомнадзора в мае Максим Стулов / Ведомости

Нарушители закона об анонимайзерах получат штрафы за административные правонарушения – законопроект об этом во вторник Госдума приняла в третьем чтении. Текст документа размещен на портале документов Госдумы.

Законопроект запрещает поисковую выдачу запрещенных сайтов. Прежде всего штрафы получат операторы поисковых систем, не подключившиеся к ФГИС (федеральной государственной информационной системе, где собраны все запрещенные в России сайты). Физические лица за неисполнение будут оштрафованы на 3000-5000 руб., должностные – на 30 000-50 000 руб., юридические – на 500 000-700 000 руб. Те же штрафы получат операторы поисковиков, если не удалят запрещенные ресурсы из своей поисковой выдачи.

По закону об анонимайзерах поисковые системы обязаны по требованию Роскомнадзора подключаться к ФГИС, чтобы своевременно блокировать запрещенные ресурсы. В начале мая к ФГИС были подключены и успешно фильтровали трафик только Mail.ru и «Спутник», сообщал тогда «Ведомостям» представитель Роскомнадзора.

С техническими специалистами Google и «Яндекса» Роскомнадзор, как сообщает его представитель, тестирует сопряжение информационных систем. Представители «Яндекса» и Google отказались от комментариев. В первых строках поисковой выдачи Google и «Яндекса» корреспондент «Ведомостей» все еще получает прямые ссылки на несколько запрещенных в России ресурсов.

В интервью RT руководитель Роскомнадзора Александр Жаров обещал, что поисковики согласятся исполнять закон об анонимайзерах. По его словам, Роскомнадзор работал в том числе с «Яндексом», и было «очевидно, что браузеры будут данный закон соблюдать». «Как поведет себя Google – посмотрим. Это иностранная компания, и они не стали участвовать в эксперименте», – говорил тогда Жаров.

Более чем за полгода, прошедших с даты вступления закона в силу, к ФГИС не подключился ни один VPN-сервис и ни один анонимайзер, признавал представитель Роскомнадзора в мае. По процедуре, описанной в законе, советовать Роскомнадзору, какие анонимайзеры и VPN-сервисы нужно подключать к системе, должны ведомства, которые занимаются оперативно-розыскной деятельностью. За все время действия закона таких обращений еще не поступало, констатирует представитель Роскомнадзора.

По новому закону о штрафах за неисполнение закона об анонимайзерах провайдер хостинга или другое лицо, размещающее в сети анонимайзеры и VPN-сервисы, по запросу Роскомнадзора должны вовремя предоставлять ведомству сведения о владельцах этих анонимайзеров и VPN-сервисов. Иначе они также будут оштрафованы: физические лица – на 10 000-30 000 руб., юридические – на 50 000-300 000 руб.

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