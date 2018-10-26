Управляющему «Роснано» могут продлить полномочия на 10 лет

Предправления «Роснано» Анатолий Чубайс Евгений Разумный / Ведомости

Совет директоров государственного АО «Роснано» рекомендовал продлить полномочия ООО УК «Роснано» по управлению его активами на 10 лет, сообщила сегодня компания. Действующий 5-летний договор истекает 11 февраля 2019 г.

Отсутствие приватизации управляющей компании радикально подрывает возможности привлечения инвестиций в российскую наноиндустрию, говорил предправления «Роснано» Анатолий Чубайс в январском интервью «Ведомостям». К тому моменту, по словам Чубайса, он обсуждал с чиновниками вопрос приватизации УК уже два года. «Не существует современных private equity и венчурных фондов с государственными управляющими компаниями», — подчеркивал он.

Решение о приватизации или отказе от нее еще не принято, говорит источник в «Роснано». По его словам, конкурса по выбору УК сейчас не было – стоял вопрос только продлить или не продлевать полномочия УК «Роснано». Длительный контракт с УК должен облегчить привлечение частных средств, пока вопрос с приватизацией не решен, резюмировал он. Представитель «Роснано» этого не комментирует.

УК «Роснано» была создана в 2013 г. как итог разделения функций владения и управления активами АО «Роснано». Основные направления деятельности — управление историческим инвестпортфелем АО «Роснано» и формирование новых инвестфондов под своим управлением или соуправлением.

В 2016 г., когда АО «Роснано» получило убыток 17,4 млрд руб., комиссия, которую «Роснано» выплатила за управление УК «Роснано», выросла на 1,8 млрд руб. Руководство компании объясняло это ростом балансовой стоимости активов.

В этом году АО «Роснано» впервые с создания в 2011 г. выплатило своему единственному собственнику, государству, дивиденды – 537 млн руб., или 50% чистой прибыли по РСБУ за 2017 г. Обновленная стратегия «Роснано» до 2023 г. предусматривает выплату государству 6 млрд руб. дивидендов.