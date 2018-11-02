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Почему инвесторы платят миллионы за данные о местонахождении смартфонов

Они могут многое рассказать о том, где люди проводят время и тратят деньги
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Когда гендиректор Tesla Илон Маск заявил в этом году, что его компания будет работать круглосуточно ради увеличения производства электромобилей Model 3, специалисты Thasos Group решили это проверить. Эта компания стала следить за сигналами о геолокации смартфонов, находящихся на территории завода Tesla в Калифорнии, и обнаружила, что с июня по октябрь их число по ночам выросло на 30%. Thasos поделилась этими данными со своими клиентами — хедж-фондами. Поэтому они не удивились, когда Tesla в октябре неожиданно отчиталась о прибыли и удвоении производства Model 3 в последнем квартале. На следующий день акции Tesla подорожали на 9,1%.

Thasos находится в авангарде компаний, которые помогают трейдерам предугадать изменение котировок акций с помощью анализа так называемых альтернативных данных. Такие компании могут изучать, например, затраты по кредитным картам или выдачу разрешений на строительство. Thasos специализируется на анализе огромных баз данных о местонахождении смартфонов, которые собирают различные мобильные приложения.

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