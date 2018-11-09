IT-холдинг «Цитадель» купил решение по фильтрации трафика
Ранее его протестировал и рекомендовал операторам связи Роскомнадзор
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Максим Стулов / Ведомости
Холдинг «Цитадель» (разрабатывает IT-системы в области информационной безопасности, преимущественно для исполнения закона Яровой) приобрел 80% компании «АДМ системы», следует из базы «СПАРК-Интерфакс» и подтвердила «Ведомостям» представитель «Цитадели» Юлия Остроухова. Остальные доли в компании остались у ее предыдущих совладельцев – трех частных лиц. «АДМ системы» не ответили на запрос.
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