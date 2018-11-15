Цена биткойна упала до минимума за год

Главная криптовалюта мира потеряла более 70% стоимости с прошлогоднего рекорда в $20 000

За биткойном, на который по-прежнему приходится львиная доля капиталиазции криптовалютного рынка, последовали и другие криптовалюты Евгений Разумный / Ведомости

Курс биткойна, по данным Coinmarketcap, достиг годового минимума. На момент написания этого материала криптовалюта стоила $5526. Обвал начался вчера, и биткойн, чья стоимость на протяжении всего года преимущественно превышала $6000, опустился ниже этой отметки в 19.30 мск. Затем монета продолжила падение.

Дешевле $6000 биткойн стоил в этом году один раз, в конце июня, когда опускался чуть ниже $5900. Последние несколько месяцев биткойн стоил в районе $6500.

С момента прошлогоднего рекорда, когда биткойн стоил около $20 000, он потерял более 70% стоимости.

За биткойном, на который по-прежнему приходится львиная доля капиталиазции криптовалютного рынка (52,9%, по данным Coinmarketcap), последовали и другие криптовалюты. Капитализация рынка упала на 11% до $181 млрд.

Одной из причин снижения стоимости биткойна The Wall Street Journal (WSJ) называет хардфорк (расщепление криптовалюты надвое) валюты Bitcoin Cash, которая сама образовалась из биткойна именно таким образом в августе 2017 г. Хардфорк должен состояться сегодня, 15 ноября. Крупные инвесторы продают часть биткойнов в надежде подстраховаться на случай возможного обесценения Bitcoin Cash, приводит издание слова основателя CoinList Энди Бромберга.

Bitcoin Cash – четвертая по капиталиазции криптовалюта мира – на момент публикации стоила $436. С прошлогоднего пика эта валюта упала почти на 90%, пишет WSJ.

На две отдельные валюты – Bitcoin (Original) и Bitcoin Cash – биткойн разделился 1 августа 2017 г., из-за того что разработчики криптовалюты не смогли разрешить разногласий на почве программного обеспечения. В ночь на вторник, 1 августа, был успешно активирован протокол для Bitcoin (Original). Итоговый протокол SegWit2х подразумевает расширение памяти блока для этой валюты до 2 Мб. Для новой же криптовалюты, получившей название Bitcoin Cash, размер блока, содержащего информацию о произошедших транзакциях, был увеличен до 8 Мб с 1 Мб, напоминает «Прайм». По мнению ее разработчиков, это позволит увеличить пропускную способность сети, стимулируя ее рост. Все владельцы биткойнов автоматически стали владельцами и Bitcoin Cash.

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