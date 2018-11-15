Цена биткойна упала до минимума за год

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За биткойном, на который по-прежнему приходится львиная доля капиталиазции криптовалютного рынка, последовали и другие криптовалюты
Евгений Разумный / Ведомости
Курс биткойна, по данным Coinmarketcap, достиг годового минимума. На момент написания этого материала криптовалюта стоила $5526. Обвал начался вчера, и биткойн, чья стоимость на протяжении всего года преимущественно превышала $6000, опустился ниже этой отметки в 19.30 мск. Затем монета продолжила падение.
Дешевле $6000 биткойн стоил в этом году один раз, в конце июня, когда опускался чуть ниже $5900. Последние несколько месяцев биткойн стоил в районе $6500.
С момента прошлогоднего рекорда, когда биткойн стоил около $20 000, он потерял более 70% стоимости.
За биткойном, на который по-прежнему приходится львиная доля капиталиазции криптовалютного рынка (52,9%, по данным Coinmarketcap), последовали и другие криптовалюты. Капитализация рынка упала на 11% до $181 млрд.
Одной из причин снижения стоимости биткойна The Wall Street Journal (WSJ) называет хардфорк (расщепление криптовалюты надвое) валюты Bitcoin Cash, которая сама образовалась из биткойна именно таким образом в августе 2017 г. Хардфорк должен состояться сегодня, 15 ноября. Крупные инвесторы продают часть биткойнов в надежде подстраховаться на случай возможного обесценения Bitcoin Cash, приводит издание слова основателя CoinList Энди Бромберга.
Bitcoin Cash – четвертая по капиталиазции криптовалюта мира – на момент публикации стоила $436. С прошлогоднего пика эта валюта упала почти на 90%, пишет WSJ.
На две отдельные валюты – Bitcoin (Original) и Bitcoin Cash – биткойн разделился 1 августа 2017 г., из-за того что разработчики криптовалюты не смогли разрешить разногласий на почве программного обеспечения. В ночь на вторник, 1 августа, был успешно активирован протокол для Bitcoin (Original). Итоговый протокол SegWit2х подразумевает расширение памяти блока для этой валюты до 2 Мб. Для новой же криптовалюты, получившей название Bitcoin Cash, размер блока, содержащего информацию о произошедших транзакциях, был увеличен до 8 Мб с 1 Мб, напоминает «Прайм». По мнению ее разработчиков, это позволит увеличить пропускную способность сети, стимулируя ее рост. Все владельцы биткойнов автоматически стали владельцами и Bitcoin Cash.
Кто разбогател на криптовалюте
Ripple
Forbes впервые составил список людей, которые разбогатели благодаря криптовалюте. Он опубликован на сайте издания. Журнал, оценивая состояния участников рейтинга, не называет точные суммы, а указывает лишь примерный диапазон. Список возглавил Крис Ларсен. Он известен как сооснователь Ripple - это криптовалютная платформа для платежных систем. По оценке Forbes, его состояние составляет от $7,5 млрд до $8 млрд
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Richard Drew / AP
Сооснователь Ethereum Джозеф Любин начал свою карьеру в области робототехники. Сейчас его состояние оценивается от $1 млрд до $5 млрд
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bitcoin.com
Директор криптобиржи Binance Чангпенг Жао занимает третью строчку с состоянием от $1,1 млрд до $2 млрд. При этом семь месяцев назад Binance еще не существовало
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Evan Agostini / Invision / AP
В список вошли братья-близнецы Тайлер и Кэмерон Уинклвосс, которых The Telegraph называла первыми в мире биткойновыми миллиардерами. Братья известны тем, что судились с основателем Facebook Марком Цукербергом, утверждая, что он украл у них идею соцсети. В рейтинге Forbes братья занимают четвертое место. По оценке издания, их состояние составляет от $900 млн до $1,1 млрд
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Andy Kropa / Invision / AP /
Наследник крупного банковского бизнеса Мэтью Мэллон. Инвестировал в криптовалюты на раннем этапе. Теперь у него может быть от $900 млн до $1 млрд
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Michael Short / Bloomberg via Getty Images
Брайан Армстронг основал биржу Coinbase, у которой становится все больше клиентов, несмотря на достаточно большую плату «за вход» по брокерским меркам. Состояние Армстронга оценивается от $900 млн до $1 млрд
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Roy Rochlin / Getty Images
Сооснователь Bloq Мэттью Росзак участвовал в первых ICO, сейчас у него может быть от $900 млн – 1 млрд. «Мне очень везло», - говорит сам Росзак
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Ethan Lou / Reuters
Состояние сооснователя Ethereum Энтони Ди Иорио оценивается в $750 млн - 1 млрд. «Я сразу понял концепцию биткойна», - отмечает он
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Nils Petter Nilsson / Ombrello / Getty Images for The Sime Awards
Когда-то он был заядлым геймером, а потом построил одну из крупнейших торговых компаний с виртуальными активами - Internet Gaming Entertainment. Затем он заинтересовался криптовалютами. Теперь состояние Брока Пирса оценивается от $700 млн до $1 млрд
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Rick Wilking / Reuters
Основатель Galaxy Digital Майкл Новограц попал в список миллиардеров Forbes в 2007 г. Инвестировать в криптовалюту он начал позже - в 2013 г. Сейчас его состояние оценивается от $700 млн до $1 млрд
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Matthias Balk / DPA / ТАСС
Брендан Блюмер разработал платформу блокчейнов EOS.IO. Его состояние оценивается в $600-700 млн
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Личный архив
Дэн Лаример раньше работал над оборонными проектами. Потом у него случился экзистенциальный кризис, как говорит он сам. «Я хотел перейти от работы над оружием разрушения к созданию систем, которые могли бы помочь обеспечить жизнь, свободу и собственность для человечества», - отмечает Лаример. Потом он участвовал в создании трех блокчейн-платформ. Его состояние оценивается от $600 млн до 700 млн
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David Paul Morris / Bloomberg via Getty Images
В список также включен уроженец СССР Валерий Вавилов. Это сооснователь компании BitFury, одного из крупнейших мировых производителей «железа» для обработки операций на рынке криптовалют. В списке он занимает 13-е место. Forbes оценивает его состояние в $500-700 млн
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IOHK
Чарльз Хокинсон бросил консалтинг в 2013 г., чтобы запустить онлайн-школу о биткойнах. «Мои родители думали, что я сумасшедший», – говорит Хокинсон. «Все думали, что я сумасшедший, но я сказал: «Нет, нет, я все понял». Сейчас его состояние может достигать $600 млн
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ERIC PIERMONT / AFP
Брэд Гарлингхаус сейчас возглавляет Ripple. Его состояние оценивается от $400 млн до $500 млн
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Lucas Jackson / Reuters
Барри Силберт владеет Coindesk, а также инвестировал в Ripple и Coinbase. Forbes оценил его состояние от $400 млн до $500 млн
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Сергей Портер / Ведомости
24-летний Виталик Бутерин - уроженец России, но вырос в Канаде. Он изобрел криптовалюту Ethereum, которая занимает второе по популярности место в мире после биткойна. Состояние Бутерина может составлять $400-500 млн
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Danny Moloshok / Reuters
Венчурный капиталист Тим Дрейпер начал интересоваться криптовалютами задолго до их популярности. Сейчас его состояние может достигать $350–500 млн
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Сон Чжи-Хьюн занимает последнюю строчку в рейтинге. Его площадка Upbit стала крупнейшей в обмене криптовалютами в Южной Корее. Состояние предпринимателя оценивается от $350 млн до $500 млн