Статья опубликована в № 4697 от 16.11.2018 под заголовком: Горная «Цифра»
IT-«дочка» «Реновы» потратит 2 млрд рублей на цифровизацию горной промышленности
Компания «Цифра» покупает разработчика промышленного софта «ВИСТ групп»
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Компания «Цифра» за 2 млрд руб. покупает 100% разработчика промышленного софта «ВИСТ групп»
ЦИФРА
Компания «Цифра» за 2 млрд руб. покупает 100% разработчика промышленного софта «ВИСТ групп», сообщили «Ведомостям» представитель «Цифры» и директор по стратегии «ВИСТ групп» Алексей Владимиров. Состоящая из трех этапов сделка закроется к концу 2020 г.
«ВИСТ групп» разрабатывает и внедряет IT-системы для горнодобывающей промышленности, которые позволяют управлять транспортными потоками в карьере и оптимизировать использование техники. Еще компания работает над созданием софта для беспилотной техники, нужной для горнодобывающей промышленности и движения по закрытым территориям предприятий.
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