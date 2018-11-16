IT-«дочка» «Реновы» потратит 2 млрд рублей на цифровизацию горной промышленности

Статья опубликована в № 4697 от 16.11.2018 под заголовком: Горная «Цифра»

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Компания «Цифра» за 2 млрд руб. покупает 100% разработчика промышленного софта «ВИСТ групп» ЦИФРА

Компания «Цифра» за 2 млрд руб. покупает 100% разработчика промышленного софта «ВИСТ групп», сообщили «Ведомостям» представитель «Цифры» и директор по стратегии «ВИСТ групп» Алексей Владимиров. Состоящая из трех этапов сделка закроется к концу 2020 г.

«ВИСТ групп» разрабатывает и внедряет IT-системы для горнодобывающей промышленности, которые позволяют управлять транспортными потоками в карьере и оптимизировать использование техники. Еще компания работает над созданием софта для беспилотной техники, нужной для горнодобывающей промышленности и движения по закрытым территориям предприятий.