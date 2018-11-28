«Одноклассники» снимут свой первый сериал

Обновления видеосервиса смогут сделать его удобнее, рассчитывают в «Одноклассниках», а пользователи соцсети будут проводить больше времени за просмотром Денис Абрамов / Ведомости

Социальная сеть «Одноклассники» (принадлежит Mail.ru Group) сегодня объявила о нескольких обновлениях видеосервиса и начале съемок первого собственного сериала.

Для пользователей, которые сами создают свой контент, она создала новую платформу, так называемую «творческую студию». У пользователей появится возможность дополнять видеоконтент голосованием, викторинами и кликабельными аннотациями. Добавлена функция текстового редактора и статистика просмотров видео. Некоторым пользователям «Одноклассников» обновления доступны уже сейчас, но большинство пользователей увидит их только через месяц.

Кроме того, соцсеть изменит внешний вид страницы с видео. Она станет больше похожа на онлайн-кинотеатр: видео будет рассортировано по категориям и сопровождаться кратким описанием. Доступ к видео будет открыт всем пользователям интернета, даже тем, у которых нет регистрации в «Одноклассниках».

Помимо этого обновится приложение «Одноклассников» для прямых трансляций: в прямом эфире можно будет принимать звонки от пользователей, одного или нескольких. Предусмотрена и монетизация – пользователи в прямом эфире смогут отправлять ведущему платные подарки, а автор сможет вывести или обналичить эти средства.

Обновления видеосервиса смогут сделать его удобнее, рассчитывают в «Одноклассниках», а пользователи соцсети будут проводить больше времени за просмотром. «Та аудитория, которая смотрит видео в социальной сети, проводит в два раза больше времени в социальной сети, чем пользователи, которые не просматривают этот контент. Также зрители часто тратят больше времени на обсуждение контента, чем на просмотр самого видео», – сказала директор по контенту проектов «Лента», «Видео», OK live «Одноклассников» Марина Краснова.

Первый сериал соцсети будет называться «Пять с плюсом». Его режиссером выступит Сергей Сенцов – режиссер сериалов «Физрук», «Гостиница Россия». По сюжету главные герои, Ольга и Антон, готовясь к семейной жизни, вынуждены сдавать в аренду комнату в своей квартире. «Вместе с жильцами они сталкиваются с непредвиденными ситуациями: экстремальными ситуациями, навязчивой дружбой, ревностью и маленьким ребенком», – раскрывает соцсеть сюжет сериала. Съемки сериала начнутся в начале 2019 г.