Структуры Усманова перестали контролировать Mail.ru Group

Евгений Разумный / Ведомости

У интернет-холдинга Mail.ru Group изменился состав совета директоров, сообщила компания. В него вошли гендиректор холдинга Борис Добродеев и его заместитель Дмитрий Сергеев.

Всего в совете 10 директоров и ранее пять из них представляли интересы структуры Алишера Усманова USM и связанного с ней оператора «Мегафон». Этим летом «Мегафон», USM, «Ростех» и Газпромбанк создали совместное предприятие, куда «Мегафон» внес свой пакет интернет-холдинга (5,23% капитала Mail.ru Group и 58,9% голосов). Оператор владеет 45% акций СП, еще 9% — у USM.

Теперь «Мегафон» и USM передали право голосовать по своему пакету в «МФ Технологии» Добродееву, следует из сообщения Mail.ru Group. Это СП в совете директоров интернет-холдинга также представляют Сергеев и председатель совета директоров, сооснователь Mail.ru Group Дмитрий Гришин.

Кроме того, в совете проявились два представителя Газпромбанка — Алан Ваксман и Сергей Меднов, указано в сообщении. Также в совете работает два независимых директора и два представителя фонда Naspers.

После создания «МФ Технологии» структуры Усманова больше не владели контролирующим пакетом голосов, но продолжали контролировать компанию через совет директоров. Теперь USM не является контролирующей стороной Mail.ru Group и у холдинга нет контролирующего акционера.

По состоянию на 15 октября 2018 г., 10% капитала Mail. Ru Group принадлежат «Мегафону», 7% Tencent, 5% «МФ Технологии», 28% — фонду Naspers, 50% капитала торгуются на бирже.

Таким образом, Усманов отдал управление Mail.ru Group топ-менеджерам холдинга и партнерам. «Я готовил эту передачу последние годы, потому что уверен, что высокотехнологичными компаниями должно руководить молодое поколение — талантливые и амбициозные люди, остро чувствующие тренды развития современного цифрового бизнеса», указано в заявлении бизнесмена, распространенном USM.

Также такая структура капитала и совета директоров Mail.ru Group, очевидно, резко снижает риски распространения санкций США на этот холдинг, если под них попадет лично Усманов.

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