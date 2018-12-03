«Роскосмос» отправил космонавтов на МКС впервые после аварии «Союза»

В составе экипажа космонавт «Роскосмоса» и астронавты из США и Канады

Во время экспедиции космонавты планируют выйти в открытый космос, чтобы изъять часть противометеоритной защиты с пилотируемого корабля «Союз МС-09» Валерий Шарифулин / ТАСС

Российский космический корабль «Союз МС-11» с экипажем из трех человек стартовал к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур. Запуск экспедиции на МКС стал первым после аварии пилотируемого корабля, произошедшей 11 октября. Трансляция запуска велась на сайте «Роскосмоса».

Согласно трансляции запуска, от ракеты «Союз-ФГ» успешно отделились все блоки первой ступени. В прошлый раз авария произошла на этом месте. «Есть отделение космического корабля», – заявил диктор. По его словам, космический корабль с экипажем успешно выведен на орбиту.

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с «Союзом» была запущена с первой стартовой площадки космодрома («Гагаринский старт»). В состав экипажа вошли командир корабля космонавт «Роскосмоса» Олег Кононенко, астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак. Стыковка корабля с космической станцией должна произойти 3 декабря в 20.36 мск. 20 декабря планируется возвращение с МКС на Землю космонавта Сергея Прокопьева, астронавтов NASA и Европейского космического агентства (ЕКА) Серены Ауньон и Александера Герста.

На пресс-конференции перед полетом Кононенко рассказал, что во время экспедиции космонавты планируют выйти в открытый космос, чтобы изъять часть защиты с пилотируемого корабля «Союз МС-09», которой, «возможно, коснулось сверло», и вернуть эту деталь на Землю. Космонавты также «выполнят еще две научные задачи», если останется время, добавил он, не раскрыв суть этих задач. Экипаж космической станции обнаружил утечку воздуха в бытовом отсеке российского корабля «Союз МС-09» 30 августа. Гендиректор «Роскосмоса» 3 сентября заявил, что на обшивке корабля изнутри видны следы сверла.

Последний раз корабль с экипажем МКС запустили 11 октября также с Байконура. На борту находились космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг. Но запуск оказался неудачным: спустя девять минут после старта диктор, комментирующий трансляцию, сообщил об «аварии носителя». Трансляция прервалась. За запуском наблюдали руководители «Роскосмоса» и NASA Дмитрий Рогозин и Джим Брайденстайн. Это был первый визит нового руководителя NASA в Россию.

Сработала система аварийного спасения корабля: экипаж перешел в режим баллистического спуска и «Союз» приземлился в степи Казахстана. Космонавты не пострадали. Эта авария стала первым за 35 лет чрезвычайным происшествием при запуске пилотируемого корабля. В начале ноября руководитель аварийной комиссии замдиректора ЦНИИмаша Олег Скоробогатов сообщил, что авария «Союза» произошла из-за деформации датчика разделения первой и второй ступени при сборке ракеты на Байконуре.

Космонавты Овчинин и Хейг вернулись на Байконур после аварийного запуска «Союза МС-10»