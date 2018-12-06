Робот Вера привлекла деньги на международную экспансию
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Разработавшая робота Веру (рекрутер с искусственным интеллектом) компания «Стафори» привлекла 226 млн руб. инвестиций от фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) и гендиректора Кировского завода (расположенное в Санкт-Петербурге машиностроительное предприятие) Георгия Семененко. Об этом «Ведомостям» рассказали представители ФРИИ и Семененко, а также подтвердил сооснователь «Стафори» Владимир Свешников. По их словам, новый раунд инвестиций позволит роботу Вере выйти на международный рынок.
Робот Вера берет на себя до 60% рутинных операций рекрутера, начиная от поиска анкет соискателей и «холодного» обзвона до проведения видеоинтервью с кандидатами.
Семененко в «Стафори» привлекла перспектива внедрения робота Веры в кадровый отдел предприятия, объяснил мотивацию бизнесмена его представитель. У робота уже были крупные клиенты. Например, в феврале «Ростелеком» заключал со «Стафори» контракт на 4,4 млн руб. для набора сотрудников с помощью робота Вера. Вера вдесятеро быстрее, чем человек, выполняет предварительный просмотр резюме и совершает первичный звонок, рассказывал «Ведомостям» в феврале представитель PepsiCo. Вера помогла PepsiCo заполнить 10% вакансий, когда компании понадобилось в короткий срок нанять 200 человек в новый центр поддержки продаж в Воронеже.
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