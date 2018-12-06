IPhone можно подключить к сотовой сети без сим-карты и явки к оператору

Такой сервис заработал в Европе, но пока только тестируется в России

Статья опубликована в № 4712 от 07.12.2018 под заголовком: Apple отправляет сим-карты в прошлое

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Технические запуски подключения по eSim зарубежные операторы начали еще в октябре EDGAR / Reuters

В конце ноября Apple опубликовала на своем американском сайте правила подключения iPhone новейших моделей – Xs, Xs Max и Xr к сотовым сетям без использования сим-карты. На российском сайте эта же публикация появилась 3 декабря. Теперь для подключения аппарата можно не вставлять обычную сим-карту, а просканировать предоставленный оператором QR-код или скачать в App Store приложение оператора – и новый номер запишется на встроенной в iPhone электронной сим-карте (eSim). Таких номеров может быть несколько, уточняет Apple.

Но в списке подключающих iPhone по eSim операторов российских пока нет. На сайте Apple перечислено 10 поддерживающих eSim операторов. Среди них филиалы T-Mobile (подразделение Deutsche Telekom) в Германии, Чехии и Австрии, британская EE и Vodafone в ФРГ. В США T-Mobile, Verizon и AT&T запустят сервис до конца года, обещает Apple.