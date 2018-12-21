Slack стал блокировать аккаунты за посещение стран из санкционного списка США

Dado Ruvic / Reuters

Корпоративный мессенджер Slack начал блокировать аккаунты пользователей, которые посещали страны из санкционного списка США, пишет Mashable.

В четверг, 20 декабря, некоторые пользователи обнаружили, что их аккаунты в Slack блокированы. В письме, которое им направил мессенджер, говорится, что причина блокировки службой безопасности сервиса — закон США об экономических санкциях. Аккаунты заблокированы из-за того, что модераторы обнаружили, что некоторые аккаунты или связаны с одной из стран, которые находятся в санкционном списке, или пользователь посещал одну из таких стран. Речь идет о Крыме, Кубе, Иране, Северной Корее и Сирии, пишет издание со ссылкой на письмо, которое разослали заблокированным пользователям.

«Slack соблюдает правила США, касающиеся стран и регионов, на которые распространяется эмбарго. Мы запрещаем использование Slack на Кубе, в Иране, Северной Корее, Сирии и в Крыму, — говорится в письме мессенджера, которое цитирует издание Mashable. — Наши системы могли обнаружить аккаунт или рабочее пространство с IP-адресом из указанной страны под санкциями. Если в наших системах указано, что основной владелец рабочего пространства обладает IP-адресом из такой страны, всё пространство будет деактивировано». В письме также указывается, что сервис готов рассмотреть жалобы пользователей, которые считают, что их заблокировали по ошибке.

Пользователи сервиса жалуются, что некоторые из них действительно посещали страны, которые оказались в санкционном списке США, но несколько лет назад и иногда до того, как США внесли их в список.

Некоторые пользователи пишут, что им ограничили доступ к бесплатным общедоступным группам Slack, сохранив доступ к платным аккаунтам. Администраторов общедоступных групп мессенджер не уведомил о том, что части аккаунтов он блокирует доступ, написал Techcrunch.

Корпоративный мессенжер Slack был запущен в 2013 г. Стюартом Баттерфилдом, который также основал фотохостинг Flickr. Сервис позволяет офисным сотрудникам общаться в групповых чатах. Уже после того, как мессенджер стал очень популярным среди корпоративных структур, Microsoft и Facebook объявили о том, что будут запускать мессенджеры с аналогичными функциями. Впрочем, генеральный директор Slack Стюарт Баттерфилд не опасается конкуренции: в интервью The Wall Street Journal он говорил, что это большой рынок и на нем хватит места для всех.

Slack планирует провести IPO в 2019 г., писало агентство Reuters со ссылкой на источники, причем мессенджер уже нанял для этих целей Goldman Sachs. Slack оценивают в $7,1 млрд, писало агентство.