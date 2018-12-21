Технологии / Телекоммуникации

Сотовый оператор для госслужащих может получить преференции

Никто из работающих в диапазоне 450 МГц не должен создавать ему помех
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

В понедельник Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) может внести изменения в свои решения, касающиеся использования частот в диапазоне 450 МГц. Это следует из повестки заседания ГКРЧ, с которой ознакомились «Ведомости» (ее подлинность и актуальность подтвердили сотрудники двух операторов, получивших этот документ).

О каких решениях идет речь, из документа не следует. По словам одного из связистов и знакомого нескольких федеральных чиновников, речь идет о том, что стандарт LTE-450 получит приоритет перед другими технологиями, работающими на частотах 450 МГц. Другие средства связи, работающие в этом диапазоне, не должны будут создавать помех LTE. Это позволит значительно поднять мощность базовых станций LTE-450, отмечают собеседники «Ведомостей». Они рассказывают, что, помимо сотовой связи, сейчас в этом диапазоне работают цифровые рации различных ведомств и организаций, некоторые другие виды оборудования для передачи данных и др.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике