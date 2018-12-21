Сотовый оператор для госслужащих может получить преференции
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
В понедельник Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) может внести изменения в свои решения, касающиеся использования частот в диапазоне 450 МГц. Это следует из повестки заседания ГКРЧ, с которой ознакомились «Ведомости» (ее подлинность и актуальность подтвердили сотрудники двух операторов, получивших этот документ).
О каких решениях идет речь, из документа не следует. По словам одного из связистов и знакомого нескольких федеральных чиновников, речь идет о том, что стандарт LTE-450 получит приоритет перед другими технологиями, работающими на частотах 450 МГц. Другие средства связи, работающие в этом диапазоне, не должны будут создавать помех LTE. Это позволит значительно поднять мощность базовых станций LTE-450, отмечают собеседники «Ведомостей». Они рассказывают, что, помимо сотовой связи, сейчас в этом диапазоне работают цифровые рации различных ведомств и организаций, некоторые другие виды оборудования для передачи данных и др.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}