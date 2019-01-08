Технологии / Медиа
Статья опубликована в № 4728 от 09.01.2019 под заголовком: Кино для своих

Два российских фильма заработали больше 1 млрд рублей в новогоднем прокате

«Полицейскому с Рублевки» и «Т-34» помогло отсутствие конкурентов из Голливуда
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За новогодние каникулы отметку сборов в 1 млрд руб. преодолели сразу два отечественных фильма. Стартовавшая 20 декабря комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова собрала в прокате почти 1,4 млрд руб. (здесь и далее – данные по состоянию на вечер 8 января), следует из данных государственной системы учета билетов ЕАИС. Фильм основан на одноименном сериале канала ТНТ, его сняли те же люди, что создавали сериал, – Валерий Федорович и Евгений Никишов. Сейчас они управляют каналом ТВ-3, который, как и ТНТ, входит в «Газпром-медиа». Фильм может собрать по итогам проката 1,7 млрд руб., прогнозирует издание «Бюллетень кинопрокатчика».

Фильм о войне «Т-34» Алексея Сидорова (производитель – Mars Media) собрал в прокате 1,29 млрд руб. за более короткий срок – его в кинотеатрах начали показывать 1 января. «Т-34» поставил рекорд среди российских фильмов по сборам в первый уикенд: с 3 по 6 января лента собрала 713 млн руб. без учета сборов в странах СНГ, пишет «Бюллетень кинопрокатчика». Прежде рекордсменом по сборам в первые выходные проката на протяжении пяти лет был фильм «Вий» – 602 млн руб., сборы «Сталинграда» составляли 525 млн, «Экипажа» – 465 млн. Российским фильмам не часто удается преодолеть отметку сборов в миллиард – теперь таких фильмов 12.

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