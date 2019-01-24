Счетная палата раскритиковала работу инвестфонда Минкомсвязи
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Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий («Росинфокоминвест») за 10 лет сделал лишь одну инвестицию, потратив на нее 75 млн руб., тогда как планировалось вложить 1,2 млрд руб. в 14 компаний, констатировала Счетная палата по итогам проверки фонда. По мнению аудитора, с задачей по развитию российской IT-отрасли фонд не справился. В 2015 г. недовольство работой фонда выражал и генпрокурор Юрий Чайка.
Фонд «Росинфокоминвест» размером 1,45 млрд руб. в 2006 г. создавал для финансирования венчурных IT-проектов предшественник Минкомсвязи – Мининформсвязи еще под руководством Леонида Реймана. При создании фонда планировалось, что деньги будут возвращаться за счет выходов, пишет Счетная палата. Деятельность фонда должна была ежегодно приносить в бюджет 813 млн руб. в виде налогов. Но среднегодовые налоговые поступления от фонда не превысили 26,5 млн руб., а дивиденды он перечислил лишь однажды – в 2017 г., их размер составил 44,8 млн руб. С 2007 г. активы фонда в долларовом эквиваленте уменьшились почти на 60%, а российская IT-отрасль выросла втрое, сообщил представитель Счетной палаты.
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